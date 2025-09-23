Language
    Azam Khan News: आजम खान से मिलने जेल तक पहुंचा बेटा अदीब आजम, रिहाई में फंसा पेंच

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:56 AM (IST)

    सीतापुर जिला कारागार में अक्टूबर 2023 से बंद पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई आज सुबह 10 बजे के बाद संभावित है। उनके पुत्र अदीब आजम उन्हें लेने सीतापुर पहुंच चुके हैं। चालान जमा न होने के कारण रिहाई में देरी हुई। कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा किया जाएगा। कारागार अधीक्षक के अनुसार 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया है परीक्षण जारी है।

    जागरण संवाददाता,  सीतापुर। अक्टूबर 2023 से सीतापुर के जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री आजम की रिहाई आज सुबह 10 बजे के बाद हो सकती है। उनको रिसीव करने के लिए उनके पुत्र अदीब आजम भी सीतापुर पहुंच चुके हैं।

    दरअसल, आजम खान को रिहा किए जाने के संबंधित चालान जमा नहीं हुए थे, जिसके कारण रिहाई बीच में फंस गई है। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा किया जाएगा, जिसके बाद रिहाई की जाएगी।

    कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया है। परीक्षण किया जा रहा है। उनकी रिहाई मंगलवार सुबह को सकती है। आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। 

    बता दें कि प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान के खिलाफ तीन धाराएं बढ़ाई गई थीं। इसको लेकर 20 सितंबर को न्यायालय से वारंट जारी नहीं हो सके थे। 

    सीतापुर कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान न्यायालय में उपस्थित हुए थे। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए पहली अक्टूबर नियत कर दी थी। इस तरह वारंट जारी न होने के कारण आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था।