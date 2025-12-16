Language
    शादी का दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, युवती और उसके मामा पर मुकदमा दर्ज

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी का दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवती और उसके मामा पर आत्महत्या के लिए दुष ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, पिसावां (सीतापुर)। प्रेम प्रसंग में युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने युवती और उसके मामा पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा लिखा है।

    पिसावां के अभय गुप्त का शव सोमवार को कमरे में पंखा से लटका मिला। पिता रामू गुप्त ने बताया कि युवक की इलाके ही एक युवती से बातचीत होती थी। युवती अभय पर शादी का दबाव बना रही थी।

    एक बार वह युवक पर मुकदमा भी लिखा चुकी थी। आठ दिसंबर को अभय के घर युवती और उसका मामा आया था। 24 घंटे के अंदर शादी न करने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखवाने की धमकी दी थी।

    इसके बाद से अभय परेशान था। थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया युवती और उसके मामा पर मुकदमा लिख लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

