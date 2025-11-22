सिद्धार्थनगर में सिर कूंचकर महिला की हत्या, शव देखकर कांप गए लोग
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक महिला की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। महिला अपने पति के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। पति के लौटने पर उसे पत्नी का शव मिला, जिसके सिर पर गहरी चोटें थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सिर कूचकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका का शव उसी झोपड़ी में मिला, जहां वह पति के साथ रहती थीं। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी और चिल्हिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं।
चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम बोकनार निवासी कमरुद्दीन बिजली मिस्त्री हैं। वे गांव से कुछ दूरी पर नहर के किनारे झोपड़ी डालकर पत्नी हाजरा के साथ रहते थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गांव में रहते हैं। शुक्रवार सुबह कमरुद्दीन काम पर शोहरतगढ़ गए थे।
रात करीब नौ बजे लौटने पर उन्होंने देखा कि 30 वर्षीया पत्नी हाजरा झोपड़ी के भीतर मृत पड़ी हैं। उनके सिर पर गहरी चोटें थीं और आसपास खून फैला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कमरुद्दीन की मां सहित गांव के लोग मौके पर पहुंच गए।
पुलिस क्षेत्राधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने बताया कि हत्या हाल ही में की गई प्रतीत होती है। मृतका के सिर से अभी भी हल्का खून बह रहा था, जिससे साफ लगता है कि किसी भारी वस्तु से वार किया गया है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि प्रारंभिक छानबीन जारी है, और जांच के बाद ही घटना के कारणों व आरोपितों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
