सिद्धार्थनगर में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया हुई तेज, 451 बूथों पर वेरिफिकेशन पूरा
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची के सापेक्ष 2025 की अद्यतन सूची के अनुसार सभी मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से प्रपत्र वितरित कराए गए।
एकत्रित प्रपत्रों के ऑनलाइनकरण के बाद मृतक, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि, अनुपस्थित और अन्य अपात्र श्रेणी के मतदाताओं को चिन्हित किया गया।
राजनीतिक दलों को सूचियां उपलब्ध कराई गईं
तहसील प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को संबंधित सूचियां उपलब्ध कराईं और बूथ स्तर पर बैठकों के माध्यम से सत्यापन भी कराया गया, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद तहसील क्षेत्र के कुल 451 बूथों पर 85 हजार 921 मतदाता विलोपन के लिए चिन्हित किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चार नवंबर से 26 दिसंबर तक लगभग डेढ़ माह चला। इस अवधि में बीएलओ ने तहसील क्षेत्र में कुल चार लाख 13 हजार 590 एसआईआर प्रपत्र वितरित किए।
अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर 15 हजार 603 मतदाता मृतक, 36 हजार 553 स्थानांतरित, नौ हजार 231 दोहरी प्रविष्टि, 22 हजार 879 अनुपस्थित तथा 1,655 अन्य अपात्र श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आयोग ने इन सूचियों को अंतिम करने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया।
तहसीलदार का बयान
तहसीलदार रवि यादव ने बताया कि आयोग की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद चिन्हित 85 हजार 921 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाएंगे। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम विलापित सूची में शामिल हो गया हो, जिसकी संभावना अत्यंत कम है, तो वह फॉर्म-छह भरकर पुनः मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।
