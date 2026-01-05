उज्बेक महिला कैदी ने दीवार पर सिर पटककर किया आत्महत्या का प्रयास, 28 दिसंबर को नेपाल सीमा पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर बिना वैध दस्तावेज के पकड़ी गई उज्बेकिस्तान की महिला जर्निगोर तुखताबोएवा ने एक जनवरी को दीवार पर सिर पटककर जान देने की कोशिश की थी। तुखताबोएवा को 28 दिसंबर को बढ़नी सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था।

गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचने पर तुखताबोएवा ने दीवार पर सिर पटककर खुद को जख्मी कर लिया था। रविवार को भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। स्थिति बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। मनोरोग विभाग के सहायक आचार्य डा. पीयूष शुक्ला ने बताया कि महिला अवसाद में है।