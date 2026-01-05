Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उज्बेक महिला कैदी ने दीवार पर सिर पटककर किया आत्महत्या का प्रयास, 28 दिसंबर को नेपाल सीमा पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:43 AM (IST)

    उज्बेकिस्तान की महिला जर्निगोर तुखताबोएवा ने सिद्धार्थनगर जेल में दीवार पर सिर पटककर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे 28 दिसंबर को भारत-नेपाल सीमा पर बिन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा पर बिना वैध दस्तावेज के पकड़ी गई उज्बेकिस्तान की महिला जर्निगोर तुखताबोएवा ने एक जनवरी को दीवार पर सिर पटककर जान देने की कोशिश की थी। तुखताबोएवा को 28 दिसंबर को बढ़नी सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। 

    गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचने पर तुखताबोएवा ने दीवार पर सिर पटककर खुद को जख्मी कर लिया था। रविवार को भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। स्थिति बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। मनोरोग विभाग के सहायक आचार्य डा. पीयूष शुक्ला ने बताया कि महिला अवसाद में है।

    उसकी भाषा समझ में न आने के कारण उपचार में परेशानी हो रही है। उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करने वाले इंटर्न डाक्टर से भी महिला की वार्ता कराई गई है। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने बताया कि महिला ने दीवार पर सिर लड़ाने के बाद शारीरिक रूप से खुद को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था।