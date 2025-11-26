UP Weather Update: सावधान! आने वाले दिनों में गिरेगा पारा, पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। तापमान में क्रमिक गिरावट के बाद बुधवार को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई। दिन में चटख धूप निकली रही। हालांकि सुबह हल्का कोहरा गिरा, पर दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन मौसम में थोड़ा सुधार रहेगा, इसके बाद फिर तापमान में गिरावट आ सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा ठंड एवं शुष्क पछुआ/उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहा। इससे तापमान में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट बनी रही। मौसम विभाग का कहना है कि तीन दिनों के दौरान मौसम में सुधार बना रह सकता है। तापमान में क्रमिक बढ़ोत्तरी के साथ कोहरे के घनत्व में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि भोर में कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा गिर सकता है। जो दिन चढ़ने पर छंट जाएगा। जबकि कहीं-कहीं दिन में भी धुन्ध बनी रह सकती है।