Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather Update: यूपी में अचानक बदला मौसम, अब बर्फीली हवाओं का अटैक! पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी

    By Gauri Trivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी हवाओं के कारण दिन में धूप का असर कम हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह ठंड लगने की शिकायत है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। दिन में हल्की धूप खिलने के बावजूद हवा में सर्दी की ठिठुरन बढ़ गई। मंगलवार की सुबह शहरवासियों ने चुभन भरी ठंड के साथ दिन की शुरुआत की, वहीं रात में हालात और ज्यादा सर्द हो गए। तापमान में आई गिरावट के चलते बाजारों में रौनक देर शाम तक नहीं दिखी और लोग सामान्य दिनों की तुलना में जल्दी ही घरों में कैद हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से धूप बेअसर


    शहर में दिन जरूर खुला रहा, लेकिन पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से धूप बेअसर साबित हुई। दोपहर में कुछ देर राहत के बाद जैसे-जैसे सूरज ढलने लगा, हवा की नमी और ठंडक एक साथ बढ़ती चली गई। कई इलाकों में सड़कें रात होते-होते सुनसान नजर आईं। दुकानदारी और ठेले लगाने वाले भी सामान्य से पहले ही सामान समेटते दिखे।

    सुबह और शाम सावधानी बरतने की जरूरत


    मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी दिशा से आ रही पछुआ हवाएं इस समय तेजी पकड़ रही हैं। इन हवाओं की प्रकृति शुष्क होती है और यह तापमान को तेजी से नीचे खींच लेती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रह सकता है। दिन में धूप दिखेगी, लेकिन ठंडक बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सुबह-शाम विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

    स्कूली बच्चे ठिठुरे

    उधर, कम तापमान और ठंडी हवा का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों ने सुबह की ठिठुरन को लेकर परेशानी जताई। बढ़ती ठंडक के संकेत साफ हैं धूप फिलहाल राहत नहीं दे पाएगी और पारा आने वाले दिनों में और लुढ़क सकता है।