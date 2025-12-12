UP Weather Update: अगले दो दिन यूपी में बिछेगी घने कोहरे की चादर, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर । तराई क्षेत्र में घने कोहरे को लेकर अगले दो दिनों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया। सिद्धार्थनगर जनपद भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तापमान में आई गिरावट थमने और अगले दो-तीन दिनों में दो से चार डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभों के गुजरने के उपरांत प्रदेश में चल रही उत्तरी-पश्चिमी व पछुआ हवाओं के प्रभाव से पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से मौसम सर्द हो गया। आगामी पश्चिमी विक्षोभ तथा संभावित पुरवा हवाओं के कारण गिरावट थम गई है। अब आगामी दो दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि हो सकती है। परन्तु इस दौरान निम्न क्षोभमंडलीय स्थिरता के कारण तराई इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे तथा अन्य भागों में सुबह (भोर) के समय धुंध के साथ पड़ रहे हल्के से मध्यम कोहरे के जारी रहने की संभावना है। दिन चढ़ते ही कोहरा छंट सकता है।