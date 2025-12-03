SIR In UP: बांग्लादेशी रोहिंग्या संदिग्धों की तलाश, नगर निकायों में चल रहा कर्मचारियों का सत्यापन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेश के निवासी और रोहिंग्या के पकड़े जाने के बाद जिले में भी सफाईकर्मियों के दस्तावेजों का सघन सत्यापन शुरू हो गया है। नगर पालिका ने सभी 263 सफाईकर्मियों को आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी कर्मचारी अपने-अपने प्रपत्र कार्यालय में जमा कर रहे हैं। स्थानीय अभिसूचना शाखा के माध्यम से उनके गृह जनपद के थाने से सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पालिका के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि करीब आधे सफाईकर्मी एक दशक पहले नियुक्त हुए थे और कई अन्य जिलों के निवासी हैं। इन सभी का बाहरी जनपद से सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट एक सप्ताह में मिलने की संभावना है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।