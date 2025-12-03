Sidharthnagar News: संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, मायका पक्ष ने किया थाने का घेराव

जागरण संवाददाता, इटवा। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मृत्यु के बाद मायका पक्ष ने शव के साथ इटवा थाना का घेराव कर हंगामा किया। दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग पर स्वजन कई घंटों तक अड़े रहे। सूचना मिलते ही इटवा और डुमरियागंज तहसीलों के एसडीएम, सीओ तथा थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित इटवा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी विवेक वर्मा, राजेंद्र वर्मा और विनीता बताए गए हैं।

बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के फेरमस गांव निवासी मृतका के भाई राहुल सोनी ने बताया कि बहन लक्ष्मी सोनी की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व विवेक वर्मा से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही बहन पर दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता रहा। मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पर पूर्व में पंचायत भी हुई थी, जिसके बाद समझौता करा बहन को ससुराल भेजा गया था।