Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sidharthnagar News: संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, मायका पक्ष ने किया थाने का घेराव

    By Mehndi Rizvi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस ने पति, सास और ससुर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इटवा थाने पर कार्रवाई की मांग को लेकर एकत्रित भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटवा। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मृत्यु के बाद मायका पक्ष ने शव के साथ इटवा थाना का घेराव कर हंगामा किया। दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग पर स्वजन कई घंटों तक अड़े रहे। सूचना मिलते ही इटवा और डुमरियागंज तहसीलों के एसडीएम, सीओ तथा थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित इटवा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी विवेक वर्मा, राजेंद्र वर्मा और विनीता बताए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के फेरमस गांव निवासी मृतका के भाई राहुल सोनी ने बताया कि बहन लक्ष्मी सोनी की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व विवेक वर्मा से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही बहन पर दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता रहा। मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पर पूर्व में पंचायत भी हुई थी, जिसके बाद समझौता करा बहन को ससुराल भेजा गया था।

    राहुल ने बताया कि रविवार को बहन की तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे बस्ती जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या की गई और बाद में बीमारी का बहाना बनाया गया। मृत्यु के बाद पति और ससुराल पक्ष अस्पताल में शव छोड़कर फरार हो गए। शव का पोस्टमार्टम बस्ती में कराया गया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे। इटवा थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई है।

    पुलिस पर उदासीनता का आरोप
    मृतका के भाई राहुल ने आरोप लगाया कि सोमवार को दी गई तहरीर के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को शव के साथ थाने पहुंचने के बाद भी देर तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण स्वजन में आक्रोश बढ़ गया।

    यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में साली की शादी में जा रहे जीजा को डीजे वाहन ने कुचला...मौके पर मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    दुधमुही बच्ची से उठा मां का साया
    मृतका लक्ष्मी की एक ढाई वर्ष की दुधमुही बच्ची है। मासूम के सिर से मां का साया उठ जाने से परिवार और गांव में गहरी संवेदना का माहौल है।

    घेराव समाप्त, मुख्य आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन
    मंगलवार शाम रास्ता जाम करीब सात बजे समाप्त हो गया। रात लगभग साढ़े आठ बजे मृतका के भाई राहुल सोनी ने एसडीएम इटवा और सीओ इटवा के आश्वासन पर थाने का घेराव खत्म कर दिया। वह बहन का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। राहुल ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चौबीस घंटे के भीतर मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी होगी और पूरे प्रकरण में विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


    तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पति, सास और ससुर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों को पकड़ा जाएगा।

    -

    -प्रशांत कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक।