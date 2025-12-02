सिद्धार्थनगर में साली की शादी में जा रहे जीजा को डीजे वाहन ने कुचला...मौके पर मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सूत्र, जागरण सिद्धार्थनगर। साली की शादी के लिए सामान लेकर ससुराल लौट रहे युवक को सामने से आ रहे डीजे लदे तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार रात करीब नौ बजे डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सेखुई पेट्रोल पंप के पास हुआ।

दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पथरा थाना क्षेत्र के मरवठिया गांव निवासी 32 वर्षीय हरिशचंद्र पुत्र रामजी अपनी ससुराल कूड़ी (डुमरियागंज) में साली की शादी में आया था।

रात में कुछ सामान लेने वह बाइक से औराताल चौराहे गया। सामान लेने के बाद वापस लौटते समय सेखुई पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे डीजे लदे पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर स्वजन पहुंचे और गंभीर रूप से घायल हरिशचंद्र को एंबुलेंस से सीएचसी बेवां ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर पहुंचते ही ससुराल और पैतृक दोनों घरों में कोहराम मच गया। मृतक की बुजुर्ग मां कलावती और पत्नी सविता का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार अचेत हो रहीं थीं। हरिशचंद्र अपने पीछे तीन पुत्र आठ वर्षीय आदित्य, पांच वर्षीय अभिनव और आठ माह का अनमोल छोड़ गया।