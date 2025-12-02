Language
    सिद्धार्थनगर में साली की शादी में जा रहे जीजा को डीजे वाहन ने कुचला...मौके पर मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में साली की शादी में जा रहे जीजा को डीजे वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना से तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घटना में शामिल वाहन को पुलिस द्वारा चिह्नित कर लिया गया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

    मृतक हरिशचंद्र का फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण सिद्धार्थनगर। साली की शादी के लिए सामान लेकर ससुराल लौट रहे युवक को सामने से आ रहे डीजे लदे तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार रात करीब नौ बजे डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सेखुई पेट्रोल पंप के पास हुआ।

    दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पथरा थाना क्षेत्र के मरवठिया गांव निवासी 32 वर्षीय हरिशचंद्र पुत्र रामजी अपनी ससुराल कूड़ी (डुमरियागंज) में साली की शादी में आया था।

    रात में कुछ सामान लेने वह बाइक से औराताल चौराहे गया। सामान लेने के बाद वापस लौटते समय सेखुई पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे डीजे लदे पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर स्वजन पहुंचे और गंभीर रूप से घायल हरिशचंद्र को एंबुलेंस से सीएचसी बेवां ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मौत की खबर पहुंचते ही ससुराल और पैतृक दोनों घरों में कोहराम मच गया। मृतक की बुजुर्ग मां कलावती और पत्नी सविता का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार अचेत हो रहीं थीं। हरिशचंद्र अपने पीछे तीन पुत्र आठ वर्षीय आदित्य, पांच वर्षीय अभिनव और आठ माह का अनमोल छोड़ गया।

    बड़ा और मंझला बेटा लगातार पूछ रहे थे पापा कहां चले गए?, जिससे परिजन दहाड़ मारकर रो पड़े। कोतवाल डुमरियागंज श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल वाहन को चिह्नित कर लिया गया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

