नई योजना में मिलेगी 125 दिन की रोजगार गारंटी, ग्रामीणों को मिली वीबी-जी राम जी के बारे में जानकारी

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज । विकास खंड के ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव व रोजगार सेवकों की उपस्थिति में नई योजना वीबी जी राम जी के बारे में जानकारी दी गई। शुक्रवार को क्षेत्र के तेनुहार, कादिराबाद, सुनहटी, सागररौजा, तेलियाडीह, कंचनपुर, बनगवां, परसपुर, बयारा, बहेरिया, बेवां जियाउद्दीन सहित अन्य ग्राम पंचायतों में बताया गया कि अब रोजगार की गारंटी 100 दिन कि जगह 125 दिन होगी।