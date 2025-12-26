नई योजना में मिलेगी 125 दिन की रोजगार गारंटी, ग्रामीणों को मिली वीबी-जी राम जी के बारे में जानकारी
डुमरियागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में नई योजना 'वीबी जी राम जी' के तहत रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ग्राम सचिव और रोजगार से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज । विकास खंड के ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव व रोजगार सेवकों की उपस्थिति में नई योजना वीबी जी राम जी के बारे में जानकारी दी गई। शुक्रवार को क्षेत्र के तेनुहार, कादिराबाद, सुनहटी, सागररौजा, तेलियाडीह, कंचनपुर, बनगवां, परसपुर, बयारा, बहेरिया, बेवां जियाउद्दीन सहित अन्य ग्राम पंचायतों में बताया गया कि अब रोजगार की गारंटी 100 दिन कि जगह 125 दिन होगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सचिव अंकित त्रिपाठी, ग्राम प्रधान तैयब खातून, ग्राम रोजगार सेवक मोहम्मद शाहिद, आमिर मलिक, मलिक रियाजउद्दीन, बाबूराम, प्रेमा देवी, पूनम,जसुमति, छोटेलाल, सोनमती, सुनील कुमार सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।