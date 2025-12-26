Language
    नई योजना में मिलेगी 125 दिन की रोजगार गारंटी, ग्रामीणों को मिली वीबी-जी राम जी के बारे में जानकारी

    By Pappu Rizvi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    डुमरियागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में नई योजना 'वीबी जी राम जी' के तहत रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ग्राम सचिव और रोजगार से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज । विकास खंड के ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव व रोजगार सेवकों की उपस्थिति में नई योजना वीबी जी राम जी के बारे में जानकारी दी गई। शुक्रवार को क्षेत्र के तेनुहार, कादिराबाद, सुनहटी, सागररौजा, तेलियाडीह, कंचनपुर, बनगवां, परसपुर, बयारा, बहेरिया, बेवां जियाउद्दीन सहित अन्य ग्राम पंचायतों में बताया गया कि अब रोजगार की गारंटी 100 दिन कि जगह 125 दिन होगी।

    सचिव अंकित त्रिपाठी, ग्राम प्रधान तैयब खातून, ग्राम रोजगार सेवक मोहम्मद शाहिद, आमिर मलिक, मलिक रियाजउद्दीन, बाबूराम, प्रेमा देवी, पूनम,जसुमति, छोटेलाल, सोनमती, सुनील कुमार सहित ग्रामीण मौजूद रहे।