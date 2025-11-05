Language
    सिद्धार्थनगर में ट्रक की ठोकर से बाइक से जा रही बेटी की मौत, पिता की हालत गंभीर

    By Mehndi Rizvi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    इटवा-डुमरियागंज मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक 14 वर्षीय लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतक लड़की डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रेहरा गांव की रहने वाली थी और अपने पिता के साथ इटवा तहसील जा रही थी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, इटवा। इटवा-डुमरियागंज राज्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार पिता-पुत्री आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में पिता को भी गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना इटवा थाना क्षेत्र के बदलिया-चौखड़ा के बीच हुई। पुलिस ने चालक व ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

    डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रेहरा गांव निवासी 56 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता, अपनी 14 वर्षीय लड़की लक्ष्मी को लेकर बाइक से इटवा तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव जा रहे थे। बुधवार की सुबह अभी चौखड़ा के आगे बढ़े ही थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को ठोकर मार दी।

    टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना स्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। पिता-पुत्री को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा लाया गया। जहां पुलिस ने किशोरी का शव कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    पिता के उपचार में डाक्टर सहित स्वास्थ्य टीम लग गई। उधर घर पर किशोरी की मौत की खबर से कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

    घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर भाग रहा था। भनवापुर के निकट बुढ़ऊ के पास ग्रामीणों ने पकड़ा। बाद में गाड़ी सहित चालक को पुलिस को सौंप दिया गया। उप निरीक्षक अवधेश यादव ने बताया कि हादसे में एक किशोरी की मृत्यु हुई है। पिता भी घायल हुए हैं। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।