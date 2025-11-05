सिद्धार्थनगर में ट्रक की ठोकर से बाइक से जा रही बेटी की मौत, पिता की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, इटवा। इटवा-डुमरियागंज राज्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार पिता-पुत्री आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में पिता को भी गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना इटवा थाना क्षेत्र के बदलिया-चौखड़ा के बीच हुई। पुलिस ने चालक व ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रेहरा गांव निवासी 56 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता, अपनी 14 वर्षीय लड़की लक्ष्मी को लेकर बाइक से इटवा तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव जा रहे थे। बुधवार की सुबह अभी चौखड़ा के आगे बढ़े ही थे कि तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को ठोकर मार दी।