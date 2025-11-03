सिद्धार्थनगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घारी में दम घुटने से तीन भैंसों की मौत
सिद्धार्थनगर के पोखरभिटवा गांव में इंद्रदेव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण तीन भैंसों की दम घुटने से मौत हो गई। घारी में जगह कम होने और दरवाजा बंद होने के कारण जानवर बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भैंसों की जान जा चुकी थी। राजस्व टीम ने नुकसान का आकलन किया है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। ग्राम पंचायत पोखरभिटवा के टोला पगुआ निवासी इन्द्रदेव के घर सोमवार की भोर करीब तीन बजे घारी में शार्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें बंधी तीन भैंसों की दम घुटने से मौत हो गई। घारी में जगह कम थी और बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण जानवर बाहर नहीं निकल सके। तीनों भैंसों की कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई है। घटना से पीड़ित परिवार में मातम छाया हुआ है।
इन्द्रदेव ने रविवार रात तीनों भैंसों को घर के पिछले हिस्से की घारी में बांधकर दरवाजा बंद कर दिया था। भोर में अचानक शार्ट सर्किट से आग लगी तो घारी में धुआं भर गया। घरवालों के शोर मचाने पर ग्रामीण जुटे और पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों भैंसों की जान जा चुकी थी।
सूचना पर पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। हल्का लेखपाल विकास गुप्ता ने क्षति का आकलन किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, अंजनी पांडेय, प्रियांशु मिश्रा, भोलेनाथ यादव और सुनील मिश्रा ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।