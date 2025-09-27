सिद्धार्थनगर की कूड़ा नदी में डूबा आठ साल का बालक, 24 घंटे से तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उस्का बाजार में एक हृदयविदारक घटना हुई। कर्मा ग्राम पंचायत के नौखनिया टोला में आठ वर्षीय बालक अरुण कूड़ा नदी में डूब गया। वह नेपाल का रहने वाला था और अपने नाना के घर आया था। पैर फिसलने के कारण वह नदी में बह गया। पुलिस और पीएसी की टीम गोताखोरों के साथ उसकी तलाश कर रही है। गांव में शोक का माहौल है।

संवाद सूत्र, उस्का बाजार। कर्मा ग्राम पंचायत के टोला नौखनिया में शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसा हुआ। पैर फिसलने से आठ वर्षीय बालक अरुण कूड़ा नदी की लहरों में समा गया। पुलिस व पीएसी की टीम गोताखोरों के साथ उसकी तलाश में जुटी हुई है।

अरुण नेपाल के लुंबिनी प्रांत के बोगदिहा गांव का रहने वाला था और तीन दिन पूर्व अपने नाना सुरेश के घर नौखनिया आया था। शुक्रवार की दोपहर सुरेश परिवार सहित नदी के किनारे नाव की सफाई कर रहे थे। इसी बीच अरुण भी किनारे पहुंच गया।