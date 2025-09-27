Language
    सिद्धार्थनगर की कूड़ा नदी में डूबा आठ साल का बालक, 24 घंटे से तलाश जारी

    By VIJAY KUMAR SRIVASTAVA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उस्का बाजार में एक हृदयविदारक घटना हुई। कर्मा ग्राम पंचायत के नौखनिया टोला में आठ वर्षीय बालक अरुण कूड़ा नदी में डूब गया। वह नेपाल का रहने वाला था और अपने नाना के घर आया था। पैर फिसलने के कारण वह नदी में बह गया। पुलिस और पीएसी की टीम गोताखोरों के साथ उसकी तलाश कर रही है। गांव में शोक का माहौल है।

    कूरा नदी में डूबे बालक की तलाश में जुटी पीएसी की टीम। जागरण

    संवाद सूत्र, उस्का बाजार। कर्मा ग्राम पंचायत के टोला नौखनिया में शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसा हुआ। पैर फिसलने से आठ वर्षीय बालक अरुण कूड़ा नदी की लहरों में समा गया। पुलिस व पीएसी की टीम गोताखोरों के साथ उसकी तलाश में जुटी हुई है।

    अरुण नेपाल के लुंबिनी प्रांत के बोगदिहा गांव का रहने वाला था और तीन दिन पूर्व अपने नाना सुरेश के घर नौखनिया आया था। शुक्रवार की दोपहर सुरेश परिवार सहित नदी के किनारे नाव की सफाई कर रहे थे। इसी बीच अरुण भी किनारे पहुंच गया।

    अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली नदी की गहराई में चला गया। देखते ही देखते वह लापता हो गया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हरेकृष्ण उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पहले स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया, पर सफलता नहीं मिली।

    इसके बाद पीएसी के गोताखोरों ने स्टीमर के सहारे घंटों तलाशी की, फिर भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। दुर्घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने ढांढस बंधाने की कोशिश की।

    प्रधान लवकुश राजभर, पूर्व प्रधान सरोज शुक्ल, नायब तहसीलदार अमित कुमार और लेखपाल सत्यप्रकाश मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और हर कोई अरुण की सुरक्षित बरामदगी की प्रार्थना कर रहा है।