    थानाध्यक्ष की किस बात से नाराज हो गए गोंडा विधायक? SP ने शिकायत मिलते ही कर दिया लाइन हाजिर

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:33 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में गोंडा के विधायक प्रभात वर्मा ने भवानीगंज के थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा पर धन उगाही का आरोप लगाया जिसके बाद एसपी अभिषेक महाजन ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने उनके समर्थकों को धमका कर डेढ़ लाख रुपये वसूले और प्रताड़ित किया जबकि थानाध्यक्ष ने आरोपों को नकारा है।

    थानाध्यक्ष की किस बात से नाराज हो गए गोंडा विधायक?

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। गोंडा जिले की गौरा विधानसभा के विधायक प्रभात वर्मा द्वारा भवानीगंज थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा पर धनउगाही के गंभीर आरोप लगाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने थानाध्यक्ष को लाइनहाजिर कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

    विधायक प्रभात वर्मा ने डीआइजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी से शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र के ग्राम प्रधान के भाई इसराक, पप्पू और सलमान सामान लेने भवानीगंज बाजार गए थे। वहां उनकी खड़ी गाड़ी से कुछ बच्चे टकरा गए। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों को गाड़ी सहित थाने ले गई।

    विधायक का आरोप है कि उन्होंने थानाध्यक्ष से फोन पर बात कर समझौते के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद थानेदार ने धमका कर डेढ़ लाख रुपये वसूले और पूरी रात उन्हें थाने में बंद रखा। पीड़ितों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

    थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी कार्रवाई की गई वह विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत थी। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठा दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि पिछले दो माह से भवानीगंज थाना लगातार चोरियों की घटनाओं को लेकर भी चर्चाओं में रहा है। ऐसे में थानाध्यक्ष पर कार्रवाई को बड़ी अनुशासनात्मक पहल माना जा रहा है।

    विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निष्पक्ष जांच कराते हुए दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। -डा.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर