सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूब गया था युवक, सुबह मिला शव

इटवा के भिलौरी नाले में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 20 वर्षीय युवक रमेश का शव शुक्रवार सुबह मिला। परसा गांव की मूर्ति विसर्जित करने के बाद चार युवक नहाने लगे थे जिसमें रमेश डूब गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर खोजबीन की जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, इटवा। थाना इटवा के भिलौरी नाले में गुरुवार की शाम मूर्ति विसर्जन के बाद पानी में डूबे 20 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार सुबह घटना के पास मिला। स्थानीय लोग पानी में खोज रहे थे, तभी उसका शव मिला। युवक की मौत पर स्वजन में मातम फैल गया।

परसा गांव की मूर्त्ति सायं भिलौरी नाले के पास विसर्जन के लिए लाई गई। श्रद्धा पूर्वक प्रतिमा विसर्जित की गई। इसके बाद अधिकांश लोग वापस लौट गए। चार युवक पानी में नहाने लगे। दो वापस निकल आए जबकि दो पानी में डूबने लगे।

ये देख दो अन्य युवक उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदे, एक को बचा लिया गया। मगर 20 वर्षीय रमेश पुत्र मायाराम पानी में डूब गया। घटना के बाद विसर्जन स्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। नाले के निकट अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया।