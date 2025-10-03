सिद्धार्थनगर में हादसा: मूर्ति विसर्जन के दौरान पिकप में उतरा करंट, दस लोग झुलसे

सिद्धार्थनगर के लोटन में नवरात्र विसर्जन के दौरान एक दुखद घटना घटी। दुर्गा प्रतिमा ले जा रही पिकअप 11 हजार वोल्ट के तार से छू गई जिससे दस लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी और विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

संवाद सूत्र, लोटन, सिद्धार्थनगर। नवरात्र समापन पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार को ठोठरी चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा ले जा रही एक पिकअप में लगी सजावटी पाइप ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार से छू गई। संपर्क होते ही पूरे वाहन में करंट उतर आया, जिससे पिकप पर सवार दस लोग झुलस गए।

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को लोटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। झुलसने वालों में लोटन कोतवाली के ठोठरी निवासी पवन कुमार कन्नौजिया (13), मगाने पासवान (11), पंकज गुप्ता (8), आदित्य कसौधन (17), सुधीर पासवान (10), अंकुश पासवान (5), अंगद पासवान (7), सनी गौड़ (15), बबलू पासवान (23) और करमैनी निवासी गोलू पांडेय (18) शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठोठरी में नवरात्र पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी।