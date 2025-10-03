सिद्धार्थनगर में मारपीट रोकने पहुंचे दुकानदार पिता-पुत्र पर ही टूटा युवकों का कहर, पुलिस ने तीन को पकड़ा

शोहरतगढ़ में नवरात्र की नवमी पर झांकी देखने आए ग्रामीण युवकों में गड़ाकुल के पास विवाद हो गया जो मारपीट में बदल गया। दुकानदार कृष्ण मुरारी जैसवाल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो झगड़ालू युवकों ने उन्हें और उनके बेटे विशाल को पीटा। कृष्ण मुरारी को गंभीर चोटें आईं जबकि विशाल के चेहरे पर घाव हो गया। पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नवरात्र की नवमी पर शोहरतगढ़ कस्बे में देर रात उस समय अफरातफरी मच गई जब झांकी देखने आए कुछ ग्रामीण युवकों के बीच गड़ाकुल के पास विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।

घटना स्थल पर मौजूद दुकानदार कृष्ण मुरारी जैसवाल ने जब बीच-बचाव कर मारपीट रोकने का प्रयास किया तो झगड़ालू युवक गुस्से में आ गए और उल्टे दुकानदार को ही पीटना शुरू कर दिया। पिता को पिटता देख पुत्र विशाल जैसवाल बचाने दौड़े तो आक्रोशित युवकों ने उन्हें भी बुरी तरह पीट दिया।