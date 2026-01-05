सिद्धार्थनगर में तहसील दिवस में आए मामलों का 15 दिन में होगा निस्तारण, DM ने दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। नगर पंचायत भारतभारी में श्री शंकर जी महराज मंदिर के नाम से कई गाटे हैं। लेकिन खतौनी में इन गाटों को विभिन्न नामों से दर्ज किया गया है। चकबंदी अधिकारी ने 2003 में एक आदेश दिया जो वहां के आर छह रजिस्टर में दर्ज हुआ। लेकिन इसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ एवं उसके 1139 न. गाटे को कई भागों में बांट दिया गया। जिसकी फर्जी खरीद फरोख्त चालू है। और उसका अमलदरामत भी हो रहा है।

यह शिकायत नपा निवासी आकाश पाण्डेय लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देख एसडीएम से इसका तत्काल निस्तारण कराने का निर्देश दिया। देईपार में मनरेगा में हो रहे फर्जी भुगतानों की शिकायत लेकर पहुंचे जंगलप्रसाद उर्फ जगराम के अनुसार लोकपाल की जांच और रिपोर्ट भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जलाल अहमद ने बढ़नी कोल्डस्टोरेज में पूर्व में स्थापित कृषक सेवा केंद्र से यूरिया वितरण कराने की मांग की जो पहले हुआ करता था लेकिन करीब चार वर्षों से बंद हो चुका है। जिससे हजारों किसानों काे भारी असुविधा हो रही है।

जिलाकृषि अधिकारी को मामले का जल्द निस्तारित कराने का निर्देश दिया। डुमरियागंज निवासी मो. गुफरान अपने घर पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम को मामले के निस्तारित कराने का निर्देश दिया। तहसील सभागार में सोमवार को डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कुल 61 मामले आए। जिसमें राजस्व 41, पुलिस विभाग 9, विकास 4 व अन्य 7 के शामिल रहे। 8 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।