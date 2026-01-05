Language
    सिद्धार्थनगर में तहसील दिवस में आए मामलों का 15 दिन में होगा निस्तारण, DM ने दिए सख्त निर्देश

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डीएम ने की। कुल 61 मामले आए, जिनमें से 8 का मौके पर निस्तारण किया गया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तहसील दिवस में आए मामलों का 15 दिन में होगा निस्तारण। फाइल फोट

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। नगर पंचायत भारतभारी में श्री शंकर जी महराज मंदिर के नाम से कई गाटे हैं। लेकिन खतौनी में इन गाटों को विभिन्न नामों से दर्ज किया गया है। चकबंदी अधिकारी ने 2003 में एक आदेश दिया जो वहां के आर छह रजिस्टर में दर्ज हुआ। लेकिन इसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ एवं उसके 1139 न. गाटे को कई भागों में बांट दिया गया। जिसकी फर्जी खरीद फरोख्त चालू है। और उसका अमलदरामत भी हो रहा है।

    यह शिकायत नपा निवासी आकाश पाण्डेय लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देख एसडीएम से इसका तत्काल निस्तारण कराने का निर्देश दिया। देईपार में मनरेगा में हो रहे फर्जी भुगतानों की शिकायत लेकर पहुंचे जंगलप्रसाद उर्फ जगराम के अनुसार लोकपाल की जांच और रिपोर्ट भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    जलाल अहमद ने बढ़नी कोल्डस्टोरेज में पूर्व में स्थापित कृषक सेवा केंद्र से यूरिया वितरण कराने की मांग की जो पहले हुआ करता था लेकिन करीब चार वर्षों से बंद हो चुका है। जिससे हजारों किसानों काे भारी असुविधा हो रही है।

    जिलाकृषि अधिकारी को मामले का जल्द निस्तारित कराने का निर्देश दिया। डुमरियागंज निवासी मो. गुफरान अपने घर पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम को मामले के निस्तारित कराने का निर्देश दिया।

    तहसील सभागार में सोमवार को डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कुल 61 मामले आए। जिसमें राजस्व 41, पुलिस विभाग 9, विकास 4 व अन्य 7 के शामिल रहे। 8 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

    शेष को पंद्रह दिवस के अंदर निस्तारित करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया। प्राप्त हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा।

    विधायक सैय्यदा खातून, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन, सीएमओ डॉ. रजत कुमार चौरसिया, पी.डी. नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, डीडीओ सतीश सिंह, एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार रवि कुमार यादव मौजूद रहे।

    वहीं, एक्सईएन पीडब्लूडी विवेक राय, एक्सईएन विद्युत संतोष कुमार त्रिपाठी, ईओ भारतभारी राजन गुप्ता, ईओ डुमरियागंज सचिन चौधरी, अधीक्षक डॉ. विकास चौधरी, बीडीओ डुमरियागंज कुमार कार्तिकेय मिश्र व भनवापुर डॉ. विनोद मणि त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित रहे।