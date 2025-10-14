Language
    बस की खिड़की खोलने को लेकर शिक्षिकाओं में हुई मारपीट, VIDEO हो रहा वायरल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    प्रयागराज डिपो की बस में खिड़की खोलने को लेकर तीन शिक्षिकाओं में विवाद हो गया। बांसी रोडवेज पर दो शिक्षिकाओं ने प्रधानाध्यापक को बुलाकर एक शिक्षिका की पिटाई करवा दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों शिक्षिकाओं को थाने में बिठाया है और खंड शिक्षाधिकारी को बुलाया गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।- वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बांसी प्रयागराज डिपो की बस से आ रहीं तीन शिक्षिकाएं आपस में भीड़ गई। इनमें दो शिक्षिकाएं उसकी के प्रधानाध्यपक को फोन करके बुला लीं और मिलकर एक शिक्षिका की पिटाई करा दीं। मामला 

    बांसीरोडवेज चौराहे का है। किसी ने घटना की वीडियो बना कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सुबह का बताया जा रहा है। हालांकि जागरण वायरलवीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

     प्रयागराज की बस से मिठवलब्लाक के सिसई खुर्द प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका स्वाति चटर्जीबांसीबीआरसी के घरहरा विद्यालय की शिक्षिका रुचि गुप्ता तथा उसकी विद्यालय में तैनात शिवांगीबांसी आ रहीं थी। तीनों शिक्षिकाओं में बस की खिड़की खोलने व बंद करने को लेकर विवाद हुआ।

    सुबह जब बस बांसीरोडवेज पर पहुंची तो रुचि गुप्ता व शिवांगी ने उसकी के प्रधानाध्यापक सहाब को फोन करके बुला लिया। तथा तीनों मिलकर स्वाति चटर्जी की पिटाई कर दिए। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में शिक्षिका की पिटाई होते दिख रहा है।

     घटना के समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को युवक मौके से फरार हो गया। तथा तीनों शिक्षिकाओं को पुलिस थाने लाकर पूछ ताछ कर रही है।

    कोतवाल गौरव सिंह का कहना है कि सभी को थाने पर बिठाया गया है। अध्यापको के खंड शिक्षाधिकारी को थाने पर बुलाया गया है। उनके आने के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

     