बस की खिड़की खोलने को लेकर शिक्षिकाओं में हुई मारपीट, VIDEO हो रहा वायरल
प्रयागराज डिपो की बस में खिड़की खोलने को लेकर तीन शिक्षिकाओं में विवाद हो गया। बांसी रोडवेज पर दो शिक्षिकाओं ने प्रधानाध्यापक को बुलाकर एक शिक्षिका की पिटाई करवा दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों शिक्षिकाओं को थाने में बिठाया है और खंड शिक्षाधिकारी को बुलाया गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, बांसी। प्रयागराज डिपो की बस से आ रहीं तीन शिक्षिकाएं आपस में भीड़ गई। इनमें दो शिक्षिकाएं उसकी के प्रधानाध्यपक को फोन करके बुला लीं और मिलकर एक शिक्षिका की पिटाई करा दीं। मामला
बांसीरोडवेज चौराहे का है। किसी ने घटना की वीडियो बना कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सुबह का बताया जा रहा है। हालांकि जागरण वायरलवीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
प्रयागराज की बस से मिठवलब्लाक के सिसई खुर्द प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका स्वाति चटर्जी व बांसीबीआरसी के घरहरा विद्यालय की शिक्षिका रुचि गुप्ता तथा उसकी विद्यालय में तैनात शिवांगीबांसी आ रहीं थी। तीनों शिक्षिकाओं में बस की खिड़की खोलने व बंद करने को लेकर विवाद हुआ।
यह भी पढ़ें- Sidharthnagar News: अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कोर्ट ने ध्वस्त करने का दिया था आदेश
सुबह जब बस बांसीरोडवेज पर पहुंची तो रुचि गुप्ता व शिवांगी ने उसकी के प्रधानाध्यापक सहाब को फोन करके बुला लिया। तथा तीनों मिलकर स्वाति चटर्जी की पिटाई कर दिए। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में शिक्षिका की पिटाई होते दिख रहा है।
घटना के समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को युवक मौके से फरार हो गया। तथा तीनों शिक्षिकाओं को पुलिस थाने लाकर पूछ ताछ कर रही है।
कोतवाल गौरव सिंह का कहना है कि सभी को थाने पर बिठाया गया है। अध्यापको के खंड शिक्षाधिकारी को थाने पर बुलाया गया है। उनके आने के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रयागराज डिपो की बस से आ रहीं तीन शिक्षिकाएं आपस में भीड़ गई। इनमें दो शिक्षिकाएं उसकी के प्रधानाध्यपक को फोन करके बुला लीं और मिलकर एक शिक्षिका की पिटाई करा दीं। मामला सिद्धार्थनगर के बांसी रोडवेज चौराहे का है। pic.twitter.com/LtMg5tqtTZ— Vivek Shukla (@VivekshuklaLive) October 14, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।