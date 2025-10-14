बस की खिड़की खोलने को लेकर शिक्षिकाओं में हुई मारपीट, VIDEO हो रहा वायरल

जागरण संवाददाता, बांसी। प्रयागराज डिपो की बस से आ रहीं तीन शिक्षिकाएं आपस में भीड़ गई। इनमें दो शिक्षिकाएं उसकी के प्रधानाध्यपक को फोन करके बुला लीं और मिलकर एक शिक्षिका की पिटाई करा दीं। मामला

बांसीरोडवेज चौराहे का है। किसी ने घटना की वीडियो बना कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सुबह का बताया जा रहा है। हालांकि जागरण वायरलवीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्रयागराज की बस से मिठवलब्लाक के सिसई खुर्द प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका स्वाति चटर्जी व बांसीबीआरसी के घरहरा विद्यालय की शिक्षिका रुचि गुप्ता तथा उसकी विद्यालय में तैनात शिवांगीबांसी आ रहीं थी। तीनों शिक्षिकाओं में बस की खिड़की खोलने व बंद करने को लेकर विवाद हुआ।