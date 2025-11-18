संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला शव; दो साल पहले हुई थी लव मैरिज

संवाद सूत्र, बढ़या। 21 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उसको शव पंखे से लटका मिला। घटना मिश्रौलिया थाना के ग्राम मिठौवा की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभेंदु सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचकर विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

गांव निवासी रोशनी व पति अमित कुमार में अक्सर घरेलू कलह को लेकर झगड़ा होता रहता था। बीती सोमवार की रात रोशनी शव पंखे से लटका मिला। पति अमित कुमार ने बताया कि घर में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात उनको शौच लगी तो घर के बाहर चले गए। जब घर के अंदर वापस लौटे तो देखा कि पत्नी का शव फंदे से लटका है। उसके गले में शाल का फंदा लगा था। पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई।

उधर रोशनी के पिता नेबूलाल ने बताया कि दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। जबकि प्रेम-प्रसंग में विवाह हुआ था। पिता ने आरोप लगाया कि दहजे के लिए उनकी बेटी की हत्या करके उसका शव पंखे से लटका आत्महत्या का रूप दिया गया।

थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पति ने आत्महत्या से संबंधित तहरीर दी है। अभी मायके की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।