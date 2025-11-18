Language
    संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला शव; दो साल पहले हुई थी लव मैरिज

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:20 PM (IST)
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उसका शव पंखे से लटका मिला। महिला ने दो साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    संवाद सूत्र, बढ़या। 21 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उसको शव पंखे से लटका मिला। घटना मिश्रौलिया थाना के ग्राम मिठौवा की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभेंदु सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचकर विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

    गांव निवासी रोशनी व पति अमित कुमार में अक्सर घरेलू कलह को लेकर झगड़ा होता रहता था। बीती सोमवार की रात रोशनी शव पंखे से लटका मिला। पति अमित कुमार ने बताया कि घर में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात उनको शौच लगी तो घर के बाहर चले गए। जब घर के अंदर वापस लौटे तो देखा कि पत्नी का शव फंदे से लटका है। उसके गले में शाल का फंदा लगा था। पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई।

    उधर रोशनी के पिता नेबूलाल ने बताया कि दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। जबकि प्रेम-प्रसंग में विवाह हुआ था। पिता ने आरोप लगाया कि दहजे के लिए उनकी बेटी की हत्या करके उसका शव पंखे से लटका आत्महत्या का रूप दिया गया।

    थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पति ने आत्महत्या से संबंधित तहरीर दी है। अभी मायके की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    दो वर्ष पहले प्रेम-प्रसंग में हुआ था विवाह

    रोशनी और अमित कुमार का विवाह दो वर्ष पहले प्रेम प्रसंग में हुआ था। लड़की के पिता कहना है कि दो वर्ष पहले अमित कुमार उनकी लड़की को लेकर भाग गया था। सूचना पुलिस को दी गई। गांव के प्रधान व अन्य लोगों ने सुलह-समझौता करा दिया था।

    उनकी बेटी अमित से प्यार करती थी और गांव के ही काली मंदिर में विवाह करा दिया गया था। घटना के बाद गांव के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार-मोहब्बत व एक साथ मरने-जीने की बात दोनों कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि रोशनी को जान गंवानी पड़ी।