यूपी में साइबर ठगों के निशाने पर महिलाएं, इस तरह वसूल रहे लाखों; रहें सतर्क

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर । जिले में साइबर ठगी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ठगों ने अब महिलाओं को अपना नया और आसान निशाना बना लिया है। फर्जी मुकदमा दर्ज होने, अश्लील वीडियो देखने के आरोप और पुलिस भेजने की धमकी देकर ठग महिलाओं को डराते हैं और उनसे आनलाइन रुपये ऐंठ लेते हैं।

साइबर थाने में पिछले दो महीनों में जो शिकायतें पहुंची हैं, उनमें अधिकांश महिलाओं से जुड़ी हैं।

सदर थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ ऐसी ही घटना हुई। लगभग 15 दिन पहले उसे फोन पर बताया गया कि वह इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप में पकड़ी गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कालर ने धमकी दी कि जल्द ही पुलिस और मीडिया उनके घर पहुंचेंगे। वह इससे बचना चाहती है तो उसे आनलाइन 15 हजार रुपये भेजे। घबराकर महिला ने 15 हजार रुपये ठग को भेज दिए। जब दोबारा काल आयी, तब महिला ने परिवार वालों को सूचना दी और ठगी का पर्दाफाश हुआ। ठगों की इसी शैली का शिकार जिला मुख्यालय की एक युवती को भी बनाया गया।

कालर ने वही झूठा आरोप लगाते हुए डराने की कोशिश की, लेकिन युवती पहले से जागरूक थी। उसने न पैसा भेजा, न काल का जवाब दिया और तुरंत साइबर थाने में जानकारी दी। इससे ठग अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सके। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस तरह की ठगी में शामिल गिरोह लगातार पैंतरा बदलते हैं। कभी अश्लील वीडियो का आरोप, कभी बैंक खाते फ्रीज होने की धमकी, तो कभी कोर्ट नोटिस, ठग हर बार नया तरीका अपनाते हैं।

हालांकि अब लोगों में कुछ हद तक जागरूकता बढ़ी है, जिससे कई लोग आसानी से शिकार नहीं बनते। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाएं आज भी इनके झांसे में आ जा रही हैं, जिन्हें अधिक सावधानी की आवश्यकता है। अब तक साइबर थाने में दो महीनों के भीतर 28 आवेदन मिले हैं। पुलिस ने जांच के दौरान ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए 60 से अधिक सिम कार्ड बंद कराए हैं।