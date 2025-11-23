अब उर्वरक की कालाबाजारी पर लगेगा डिजिटल ताला, अवैध बिक्री रोकने की तैयारी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में लगातार बढ़ती शिकायतों और किसानों की वास्तविक जरूरतों को देखते हुए कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिले की सभी उर्वरक दुकानों पर लगी पीओएस मशीनें जियो फेंसिंग सिस्टम से जुड़ी रहेंगी। मशीन दुकान की सीमाओं से 50–100 मीटर भी बाहर गई तो उसका नेटवर्क तुरंत बंद हो जाएगा और उर्वरक की बिक्री स्वतः रुक जाएगी।

कृषि विभाग का मानना है कि कई दुकानदार दुकान से दूर जाकर मशीन चलाते थे, जिससे कालाबाजारी और अवैध बिक्री को बढ़ावा मिलता था। जियो फेंसिंग लागू होने के बाद अब दुकान के अलावा किसी अन्य स्थान से उर्वरक बेचना संभव नहीं रहेगा। विभाग के अनुसार इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और किसानों को समय से उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना आसान होगा।

जिले की निजी व सहकारी सभी उर्वरक समितियों के पीओएस मशीनों की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई है। विभाग ने संबंधित दुकानदारों को स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित लोकेशन से बाहर बिक्री की कोशिश पर मशीन लॉक हो जाएगी और नेटवर्क सर्वर तुरंत कट जाएगा। ऐसे में ग्राहक को खाद देने की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकेगी।