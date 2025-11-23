Language
    प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किया सूचना संकुल भवन का उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लाभ

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने एक नए सूचना संकुल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और जनता को इससे बहुत लाभ होगा। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह भवन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सूचना प्राप्ति में जनता को आसानी होगी।

    फीता काटकर भवन का लोकार्पण करते प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले को एक और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने के साथ शनिवार को सूचना संकुल भवन का शुभारंभ हो गया। श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय विभाग के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने शिलापट्ट का अनावरण कर और फीता काटकर भवन का औपचारिक उद्घाटन किया।
    उद्घाटन के बाद मंत्री ने भवन का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध कमरों, तकनीकी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को करीब से देखा। उनके साथ कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक महाजन और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण गुणवत्ता और भवन के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

    सूचना संकुल भवन का निर्माण आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड–02, बस्ती द्वारा कराया गया है। इसे जिले में प्रशासनिक गतिविधियों, बैठकों और समन्वय कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी ने मंत्री व जनप्रतिनिधियों का स्वागत बुके भेंट कर किया।

    मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार, आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियंता सतीश कुमार प्रजापति सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही भवन के शीघ्र उपयोग में आने की उम्मीद जताई जा रही है।