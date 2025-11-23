प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किया सूचना संकुल भवन का उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लाभ

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले को एक और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने के साथ शनिवार को सूचना संकुल भवन का शुभारंभ हो गया। श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय विभाग के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने शिलापट्ट का अनावरण कर और फीता काटकर भवन का औपचारिक उद्घाटन किया।

उद्घाटन के बाद मंत्री ने भवन का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध कमरों, तकनीकी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को करीब से देखा। उनके साथ कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक महाजन और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण गुणवत्ता और भवन के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।