सिद्धार्थनगर में महिला आयोग उपाध्यक्ष ने बंदियों का जाना हाल, बच्चों को कराया अन्नप्राशन
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने सिद्धार्थनगर में पोषण चौपाल में भाग लिया, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत दीदी चौपाल में नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। मेडिकल कॉलेज में कन्या जन्मोत्सव मनाया और जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने बुधवार को जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभाग किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित कई पहल की समीक्षा की और लाभार्थियों को प्रेरित किया।
चारु चौधरी ने सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र धेंसा नानकार में आयोजित आठवें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण चौपाल में हिस्सा लिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने गर्भवती, धात्री माताओं एवं बच्चों को मिलने वाले पोषाहार वितरण की जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने सीडीपीओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को समय पर पोषाहार मिले तथा सैम और मैम (गंभीर रूप से कुपोषित व मध्यम रूप से कुपोषित) बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्वस्थ श्रेणी में लाने के प्रयास किए जाएं। इसके बाद उन्होंने मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय धेंसा नानकार में आयोजित दीदी चौपाल में प्रतिभाग किया।
विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। चारु चौधरी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाया जा रहा है।
इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इसके बाद उपाध्यक्ष ने माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय मेडिकल कॉलेज में कन्या जन्मोत्सव मनाया। महिला वार्ड में केक काटकर नवजात कन्याओं का जन्मदिन मनाया गया और कन्या जन्म देने वाली माताओं को बेबीकिट व मिष्ठान वितरित किए गए। मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ (महिला वर्ग 5 किमी) में प्रथम स्थान प्राप्त संध्या साहनी, द्वितीय मोनिका विश्वकर्मा और तृतीय मोनी को उपहार देकर सम्मानित किया गया।
अंत में चारु चौधरी ने जिला कारागार सिद्धार्थनगर का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बैरक का भ्रमण कर बंदियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें कानूनी सहायता व पुनर्वास के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर आईपीएस विश्वजीत सौरयान, एसडीएम नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य, महिला थानाध्यक्ष भाग्यवती पांडेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, सीडीपीओ नौगढ़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।
