    महराजगंज में गरजा तहसील प्रशासन का बुलडोजर, हटवाया गया अवैध कब्जा

    By Vishwa Deepak Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    परसामलिक के गंगवलिया टोला करौता में तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर रास्ते और स्कूल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर यह कार्रवाई की गई। तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि इस अभियान में लगभग 16 एयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

    गंगवलिया टोला करौता में बुधवार को प्रशासन व पुलिस की टीम ने हटवाया अतिक्रमण। जागरण

    संवाद सूत्र, परसामलिक। क्षेत्र के गंगवलिया टोला करौता में बुधवार को तहसील प्रशासन व पुलिस की टीम ने रास्ते व स्कूल की भूमि पर किए गए स्थाई व अस्थाई अवैध निर्माण को बुल्डोजर लगाकर ध्वस्त करा दिया। मामले में गांव के विक्रम पासवान ने उच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल किया था।

    जिसमें न्यायालय से अवैध निर्माण को हटाए जाने के आदेश दिया गया था। लेकिन तहसील प्रशासन के बार- बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जाधारियों द्वारा स्कूल व रास्ते की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया था।

    मामले में तहसीलदार कर्ण सिंह के नेतृत्व में पहुंची तहसील प्रशासन व परसामलिक व बरगदवा थाने की पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की कारवाई शुरु की गई। इस दौरान रामजतन पासवान की घर की चाहरदिवारी, रामसमुझ का पक्का मकान व रामहित का फूस का मकान बुलडोजर लगाकर हटा दिया गया।

    तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्कूल व रास्ते की भूमि में बने कुछ पक्के मकान एवं अस्थाई रूप से बनाए गए कुछ मकानों को बुलडोजर लगाकर लगभग 16 एयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

