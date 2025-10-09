महराजगंज में गरजा तहसील प्रशासन का बुलडोजर, हटवाया गया अवैध कब्जा

संवाद सूत्र, परसामलिक। क्षेत्र के गंगवलिया टोला करौता में बुधवार को तहसील प्रशासन व पुलिस की टीम ने रास्ते व स्कूल की भूमि पर किए गए स्थाई व अस्थाई अवैध निर्माण को बुल्डोजर लगाकर ध्वस्त करा दिया। मामले में गांव के विक्रम पासवान ने उच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसमें न्यायालय से अवैध निर्माण को हटाए जाने के आदेश दिया गया था। लेकिन तहसील प्रशासन के बार- बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जाधारियों द्वारा स्कूल व रास्ते की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया था।

मामले में तहसीलदार कर्ण सिंह के नेतृत्व में पहुंची तहसील प्रशासन व परसामलिक व बरगदवा थाने की पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की कारवाई शुरु की गई। इस दौरान रामजतन पासवान की घर की चाहरदिवारी, रामसमुझ का पक्का मकान व रामहित का फूस का मकान बुलडोजर लगाकर हटा दिया गया।