कुशीनगर में गन्ने के खेत में मिला गोवंश का अवशेष, तस्करों की पहचान में जुटी पुलिस
कुशीनगर में गन्ने के खेत में गोवंश का अवशेष मिलने से क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि यह गोवंश तस्करी का मामला है और पुलिस तस्करों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पडरौना। गन्ने के खेत में गोवंश का अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। अवशेष लगभग पांच, सात दिन पुराना बताया जा रहा। पुलिस तस्करों की पहचान में जुटी है।
कोतवाली के सहुआडीह गांव में शाम को खेत की ओर गए युवकों ने गन्ने के खेत में गोवंश के पैर की हड्डी, सिर आदि देखा। युवकों ने इसकी सूचना गांव में दी।
गन्ने के खेत में गोवंश का अवशेष मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। चौकीदार ने इसकी जानकारी कोतवाली में दी। गोवंश के अवशेष मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई।
मौके से मिली हड्डियां, सिर के हिस्से आदि को सुरक्षित कर जांच के लिए भिजवाया। गांव के लोगों ने बताया कि सुनसान होने से क्षेत्र में तस्करों की सक्रियता देखी जाती है।
प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि गन्ने के खेत में गोवंश का अवशेष मिला है। अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है। शीघ्र ही तस्करों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
