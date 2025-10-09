देवरिया मेडिकल कॉलेज के पानी की टंकी में शव मिलने का मामला गरमाया, हटाए गए प्रधानाचार्य
देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा में लापरवाही के चलते प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पानी की टंकी से दुर्गंध आने की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में नग्न अवस्था में युवक का शव मिलने के बाद मामला गरमा गया है। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस के सामने जांच को लेकर चुनौती बढ़ गई है। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद शासन ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रधानाचार्य डा. राजेश बरनवाल को उनके पद से हटाकर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।
शासन ने एटा मेडिकल कालेज की आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (एनाटामी) डा. रजनी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया है। बुधवार को डा. रजनी के देवरिया न पहुंच पाने पर डा. बरनवाल ने उपप्रधानाचार्य एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख डा. श्वेता को अंतरिम रूप से कार्यभार सौंप दिया है। डा.रजनी के कार्यभार ग्रहण करने तक वही कालेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रहेंगी।
घटना के संबंध में शासन के निर्देश पर डीएम दिव्या मित्तल ने जांच प्रारंभ कर दी है। मेडिकल कालेज की पांचवीं मंजिल पर स्थित कंक्रीट की बनीं टंकी से पीने, शौचालय, ओटी व अन्य स्थानों के लिए पानी की आपूर्ति होती है। तीन दिन पहले तीमारदारों ने पानी से दुर्गंध आने की शिकायत की थी। जब टंकी की जांच की गई तो उसमें अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
फारेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनमें बेडशीट व अन्य कपड़े शामिल हैं। पानी के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस शव की पहचान में जुटी है।
घटना में मेडिकल कालेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते शासन ने यह कार्रवाई की है। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि मेडिकल कालेज प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद प्रधानाचार्य को हटाया गया है।
