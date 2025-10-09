देवरिया मेडिकल कॉलेज के पानी की टंकी में शव मिलने का मामला गरमाया, हटाए गए प्रधानाचार्य

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में नग्न अवस्था में युवक का शव मिलने के बाद मामला गरमा गया है। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस के सामने जांच को लेकर चुनौती बढ़ गई है। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद शासन ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रधानाचार्य डा. राजेश बरनवाल को उनके पद से हटाकर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शासन ने एटा मेडिकल कालेज की आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (एनाटामी) डा. रजनी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया है। बुधवार को डा. रजनी के देवरिया न पहुंच पाने पर डा. बरनवाल ने उपप्रधानाचार्य एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख डा. श्वेता को अंतरिम रूप से कार्यभार सौंप दिया है। डा.रजनी के कार्यभार ग्रहण करने तक वही कालेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रहेंगी।