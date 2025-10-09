बस्ती में बने 632 ट्रांसफार्मरों से रोशन हो रहे दूसरे जिले, आपूर्ति में होगा सुधार

जागरण संवाददाता, बस्ती। कार्यशाला खंड जनपद में फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलकर उजाला फैलाने के साथ ही दूसरे जनपदों की भी जरूरतें पूरी कर रहा है। बस्ती कार्यशाला खंड से विभिन्न तिथियों में मरम्मत किए गए 632 परिवर्तकों को भेजा गया है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर कार्यशाला खंड के जनपदों की मांग को देखते हुए उपलब्ध कराए गए हैं।

बस्ती कार्यशाला खंड में तीन तथा संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर में दो-दो निर्माण एजेंसियां इस कार्य में जुटी है। जनपद की आवश्यकता के अनुसार 10,16,25,63,100 तथा इससे ऊपर जले ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए पिकआवर में एजेंसियां ज्यादा वाहन भी लगाती हैं। जिससे गांवों में तत्काल परिवर्तक को पहुंचाया जा सके। साथ ही दूसरे जनपदों से भी समय-समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की मांग आती रहती है।