    बस्ती में बने 632 ट्रांसफार्मरों से रोशन हो रहे दूसरे जिले, आपूर्ति में होगा सुधार

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:57 AM (IST)

    बस्ती में बने 632 ट्रांसफार्मर दूसरे जिलों को रोशन कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर बस्ती के एक कारखाने में बने हैं और अन्य जिलों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। इन ट्रांसफार्मरों के निर्माण से बस्ती जिले का नाम रोशन हो रहा है।

    ﻿तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। कार्यशाला खंड जनपद में फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलकर उजाला फैलाने के साथ ही दूसरे जनपदों की भी जरूरतें पूरी कर रहा है। बस्ती कार्यशाला खंड से विभिन्न तिथियों में मरम्मत किए गए 632 परिवर्तकों को भेजा गया है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर कार्यशाला खंड के जनपदों की मांग को देखते हुए उपलब्ध कराए गए हैं।

    बस्ती कार्यशाला खंड में तीन तथा संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर में दो-दो निर्माण एजेंसियां इस कार्य में जुटी है। जनपद की आवश्यकता के अनुसार 10,16,25,63,100 तथा इससे ऊपर जले ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए पिकआवर में एजेंसियां ज्यादा वाहन भी लगाती हैं। जिससे गांवों में तत्काल परिवर्तक को पहुंचाया जा सके। साथ ही दूसरे जनपदों से भी समय-समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की मांग आती रहती है।

    जिससे यहां से पूरा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से 25 सितंबर तक मांग के सापेक्ष प्रयागराज खंड के पांच विद्युत कार्यशाला केंद्रों की मांग पर 328 ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए गए हैं।

    इसी तरह वाराणसी कार्यशाला खंड के गाजीपुर में 25 तथा जौनपुर में 194 ट्रांसफार्मर यहां से भेजे गए हैं। आजमगढ़ में 38 ,भदोही में 32 तथा मिर्जापुर में 15 ट्रांसफार्मर मांग के अनुरूप भेजे गए हैं। इसमें सर्वांधिक 10,16 व 25 केवीए के ट्रांसफार्मर हैँ।

    पिक आवर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विभिन्न कार्यशाला खंडों से डिमांड आती है। यहां की जरूरतों को पूरा करने के बाद दूसरे जनपदों में विद्युत व्यवस्था बनाने के लिए भेजा जाता है। सबसे ज्यादा जौनपुर में 194 तथा सबसे कम मिर्जापुर में 15 ट्रांसफार्मर बस्ती से भेजे गए हैं।


    -

    श्याम गोपाल सक्सेना, अधिशासी अभियंता कार्यशाला खंड, बस्ती