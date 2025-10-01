त्योहारों में खलल डालने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई, UP के इस जिले के DM ने दी चेतावनी

सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में नवरात्र अष्टमी पर डीएम और एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पंडालों पर सुरक्षा उपायों की जांच की और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की। डीएम ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एएसपी ने बताया कि पुलिस उपद्रवियों पर नजर रख रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नवरात्र की अष्टमी पर्व पर डीएम डा. राजा गणपति आर ने एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद के साथ शोहरतगढ़ में शाम नगर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पांडालों पर सुरक्षा उपाय के बारे में पांडाल सदस्यों से बात चीत की।

कहा सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएं।डीएम ने कहा कि किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। नवरात्र व दशहरा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा करके उपद्रव मचाया तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।