    त्योहारों में खलल डालने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई, UP के इस जिले के DM ने दी चेतावनी

    By RAKESH CHANDRA TIWARI Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में नवरात्र अष्टमी पर डीएम और एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पंडालों पर सुरक्षा उपायों की जांच की और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की। डीएम ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एएसपी ने बताया कि पुलिस उपद्रवियों पर नजर रख रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।

    शोहरतगढ़ में डीएम डा. राजा गणपति आर बीच में व एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद नगर भ्रमण करते हुए

    जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नवरात्र की अष्टमी पर्व पर डीएम डा. राजा गणपति आर ने एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद के साथ शोहरतगढ़ में शाम नगर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पांडालों पर सुरक्षा उपाय के बारे में पांडाल सदस्यों से बात चीत की।

    कहा सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएं।डीएम ने कहा कि किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। नवरात्र व दशहरा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा करके उपद्रव मचाया तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।

    उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग, पोस्टरबाजी व अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज होगा।

    एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने कहा कि उपद्रव मचाने वालों पर पुलिस के जवान नजर गड़ाए हुए है।सभी थाना प्रभारियों को सर्तक रहने के निर्देश दिए गये है। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

    अफवाहों पर ध्यान न दें।शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाएं। फ्लैग मार्च में एसडीएम विवेकानंद मिश्रा, सीओ पवीन प्रकाश,थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहें।