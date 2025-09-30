Language
    यूपी के इस जिले में 2 लाख से ज्यादा किसानों की नहीं आएगी सम्मान निधि, आप भी न करें ये भूल

    By VIJAY KUMAR SRIVASTAVA Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:55 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। कृषि विभाग के अनुसार 404358 पंजीकृत किसानों में से केवल 200335 ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है। केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है जिसके अभाव में अगली किस्त रोकी जा सकती है। किसान सहज जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्री करा सकते हैं।

    204023 किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, सम्मान निधि से हो सकते वंचित।

    जागरण संवाददाता,सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त से ऐसे किसान वंचित हो सकते हैँ, जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है।

    कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404358 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से अब तक केवल 200335 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। जबकि 204023 किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है।

    अब केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि पीएम सम्मान निधि का लाभ निरंतर लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अगर समय से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो उन किसानों की अगली किस्त रुक सकती है।

    सहज जनसेवा केंद्र से किसान करा सकते फार्मर रजिस्ट्री

    किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री किसी भी कामन सर्विस सेंटर, सहज जनसेवा केंद्र से स्वयं करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। वहां पर अंगूठा लगाने के बाद फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद किसान को आईडी कार्ड मिल जाएगा। जिसके जरिए वे सरकारी अनुदान का भी लाभ आसानी से पा सकेंगे।

    तहसीलवार रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों का आंकड़ा

    • बांसी - 1्01219
    • डुमरियागंज - 69222
    • इटवा - 72240
    • नौगढ़ - 95327
    • शोहरतगढ़ - 66350

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अक्टूबर माह में आने की उम्मीद है। भारत सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि इस बार ऐसे किसान की किस्त रोक दी जाएगी जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए हैं। जनपद में 404358 किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन 29 सितंबर तक सिर्फ 200335 किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। अगर समय से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो इनका 21वीं किस्त रुक सकता है।

    राजेश कुमार, उप निदेशक कृषि