बहन के घर से लौट रही महिला की सड़क हादसे में मौत, घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार

संवाद सूत्र, डिड़ई। अपनी बहन के घर से लौट रही एक महिला को अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के बांसी -बस्ती एनएच मार्ग स्थित चौरसिया एजेंसी के सामने का है। मृतका का नाम 35 वर्षीय लक्ष्मी देवी पत्नी राम बचन है। वह थाना क्षेत्र के ग्राम घुमची की रहने वाली थीं।

लक्ष्मी देवी रविवार की रात 10 बजे डिड़ई गांव स्थित अपनी बहन के घर से वापस अपने घर घुमची जा रही थीं। वह सड़क को पार करने लगी तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के समय मौके पर सन्नाटा था इसलिए वाहन के बारे कोई जानकारी नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई।

देर रात ही स्वजन थाने पर पहुंच गए थे। स्वजन की मौजूदगी में पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लक्ष्मी देवी अपने पीछे चार नाबालिग बच्चों को छोड़ गई हैं। सबसे छोटा बेटा मात्र दो वर्ष का है। मां की मृत्यु से दुखी बच्चों का रो -रो कर बुरा हाल है।