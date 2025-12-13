UP के इस जिले में बैंक के लावारिस 3.07 करोड़ खातों में फंसे हैं 89.03 अरब रुपये, दावेदारों तक पहुंचाने के लिए शुरू हुई मुहिम

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जनपद के अनक्लेम्ड बैंक खातों में फंसे अरबों रुपये को उनके वास्तविक दावेदारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को आंबेडकर सभागार में आपकी पूंजी, आपका अधिकार विषयक संगोष्ठी हुई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीडीओ बलराम सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न बैंकों में कुल तीन करोड़ सात लाख 48 हजार 779 खातों में लगभग 8903.64 करोड़ रुपये लावारिस राशि के रूप में जमा हैं। यह राशि अब भी संबंधित बैंकों में सुरक्षित है और खाताधारक या उत्तराधिकारी केवाइसी पूरा कर इसे वापस पा सकते हैं।



सीडीओ ने कहा कि अनक्लेम्ड डिपाजिट से जुड़े मामलों में जागरूकता बेहद जरूरी है। कई लोग बैंक जमा, बीमा पालिसी, नेशनल सेविंग्स योजनाएं और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों की जानकारी न होने के कारण अपनी ही पूंजी का दावा नहीं कर पाते। सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कर नागरिक अपनी जमा राशि की स्थिति देख सकते हैं। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन खातों का वास्तविक हकदार उसकी पूंजी प्राप्त कर सके।