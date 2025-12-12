सीमा से बड़े पैमाने पर दवाएं तस्करी होकर पहुंच रही हैं नेपाल, हर माह हो रही कार्रवाई, फिर भी नेटवर्क सक्रिय

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल बार्डर पर प्रतिबंधित कफ सिरप, नींद की दवा और तेज दर्द निवारक गोलियों की तस्करी अब एक संगठित गिरोह के रूप में सामने आ रही है। नेपाल सीमा पर हर माह होने वाली बरामदगी से स्पष्ट है कि यह अवैध सप्लाई चोरी-छिपे नहीं, बल्कि योजनाबद्ध नेटवर्क के तहत की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दवा माफिया स्लिप पर निकलने वाले पत्तों की दवाओं को कई गुना कीमत पर नेपाल में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों की संख्या में हर साल पांच से छह प्रतिशत की वृद्धि भी तस्करी के इस पनपते नेटवर्क की ओर इशारा करती है।

जिले से लगी 68 किमी खुली सीमा पर आवाजाही लगभग बिना रोक-टोक जारी रहती है। मुख्य बार्डर पर सघन जांच होने के बावजूद तस्कर अवसर मिलते ही दवाओं से लेकर अन्य सामान आसानी से पार करा लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ कफ सिरप तस्करी नेटवर्क अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैल चुका है।

पुलिस, एसएसबी, एटीएस और ड्रग विभाग सहित कई एजेंसियां इस अवैध कारोबार की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल स्टोरों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। कुछ संचालकों की अचानक बढ़ती आर्थिक स्थिति ने भी संदेह पैदा किया है।

आशंका है कि कई मेडिकल स्टोर सिर्फ कवर की तरह संचालित हो रहे हैं, जबकि असली कारोबार प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई है। एजेंसी सूत्रों के अनुसार दवा तस्करी तीन लेयर में चल रही है। नेपाल की दुकानों से स्लिप पर अधिक मात्रा में निकाली गई वैध दवा, बार्डर पार कराने के लिए बनाए गए अस्थायी ठिकाने, होटल, खोखे व वाहन, तथा भारत के भीतर गली-मोहल्लों में अवैध बिक्री नेटवर्क फैला है।