    सिद्धार्थनगर में तिरंगे के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस अलर्ट, जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:14 AM (IST)

    सिद्धार्थनगर के देईपार गांव में एक बुजुर्ग दंपती द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगे को आग पर रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस हरकत में आई और म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। राष्ट्रध्वज तिरंगे के अपमान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते ही पुलिस सकते में आ गई। भवानीगंज थाना क्षेत्र के देईपार गांव में रविवार को बुजुर्ग दंपती दरवाजे पर आग जलाने का प्रयास कर रहे थे।

    इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रध्वज को आग पर रख दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। नगर पंचायत बढ़नी चाफा के अध्यक्ष धर्मराज वर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

    थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि वीडियो की सत्यता, घटना की परिस्थिति और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोषी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।