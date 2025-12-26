सिद्धार्थनगर में पारा 5.5 डिग्री लुढ़का, कड़ाके की ठंड से कांपे लोग
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। धूप निकलने से एक दिन राहत मिलने के बाद दूसरे दिन मौसम ने फिर जनमानस को कंपा दिया। शुक्रवार को पूरे दिन कोहरे व बादलों के ओट के बीच सूरज छुपा रहा। करीब साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में गिरावट आई। पूरे दिन गलन भरी ठंड बनी रही। न्यूनतम पारा भी लुढ़कने से रात में भी मौसम काफी सर्द रहा।
पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.1 व न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17.6 व न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया। सुबह में कोहरा तो दिन में बादल छाए रहे। एक पल के लिए भी धूप नहीं निकली।
कड़ाके की ठंड के चलते बाजारों की रौनक फीकी रही। विद्यालयों में अवकाश न होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों की स्थिति बड़ी तकलीफदेह रही। ठंड से बचाव की दिशा में प्रशासन का रवैया शिथिल बना हुआ है।
राज्य कृषि मौसम केंद्र प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अभी मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। सुबह में कोहरा तो कभी-कभी दिन में धूप निकल आया करेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रात में मौसम और ठंड रहने की संभावना है।
पिछले एक सप्ताह में इस तरह रहा तापमान
|दिनांक
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|26 दिसंबर
|17.6
|9.9
|25 दिसंबर
|23.1
|11.5
|24 दिसंबर
|18.1
|13.4
|23 दिसंबर
|15.4
|10.6
|22 दिसंबर
|16.6
|11.1
|21 दिसंबर
|15.7
|10.1
|20 दिसंबर
|16.5
|11.5
