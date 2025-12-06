सिद्धार्थनगर में सचिवों का धरना, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हुए ग्रामीण

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर डुमरियागंज तथा भनवापुर ब्लॉकों में तैनात सचिव शुक्रवार को मुख्यालय परिसरों में धरने पर बैठ गए। सचिवों ने कहा कि आनलाइन उपस्थिति व्यवस्था ग्रामीण परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और इसे लागू करने से कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा है। धरने के दौरान सभी सचिवों ने घोषणा की कि अब वे क्षेत्र भ्रमण के लिए निजी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।

धरने के कारण विकास कार्य प्रभावित दिखा। जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करने पहुंचे ग्रामीणों को परेशान होना पड़ा। सचिवों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन उच्चाधिकारियों को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि सुबह–शाम दो बार आनलाइन उपस्थिति का आदेश जमीनी हकीकत से परे है।