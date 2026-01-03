Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में 12 नए पुल बन जने से 300 गांवों को राहत, शासन को भेजा 49 कार्यों का प्रस्ताव 

    By Prashant Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:35 PM (IST)

    पीडब्ल्यूडी ने सिद्धार्थनगर में आवागमन की समस्या हल करने के लिए 49 पुल व पुलिया परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें 12 नए पुल, 20 मरम्मत और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जनपद में आवागमन की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने बड़ा कदम उठाया है। शासन के निर्देश पर जनपद भर में नए और पुराने पुल व पुलियाओं का स्थलीय सत्यापन कराया गया, जिसके बाद 49 कार्यों का समग्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है।

    इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से करीब 300 गांवों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर बाढ़ और बरसात के मौसम में।

    पीडब्लूडी द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार, 12 नए पुल व पुलियाओं का निर्माण आवश्यक पाया गया है। इसके अलावा 20 पुराने पुल-पुलियाओं की मरम्मत व पुनर्निर्माण तथा 17 स्थानों पर क्षतिग्रस्त अप्रोच मार्गों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। विभाग ने सांसद और सभी विधायकों से उनके-अपने क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार प्रस्ताव भी मांगे थे।

    जनप्रतिनिधियों के सुझावों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन के निर्देश पर पीडब्लूडी ने पुलों और पुलियाओं का चिन्हांकन उनकी उपयोगिता, यातायात दबाव और आपदा के समय होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया है।

    ग्रामीण इलाकों में जिन 12 नए पुलों का प्रस्ताव भेजा गया है, उनके बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बाढ़ के समय संपर्क टूटने की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। इससे स्कूल, अस्पताल, बाजार और तहसील मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी।

    ढेबरुआ डुमरियागंज मार्ग

    ढेबरुआ–डुमरियागंज मार्ग पर मुंहचोरवा घाटा के पास पकड़िहवा गांव स्थित है। हर वर्ष बूढ़ी राप्ती नदी की बाढ़ का पानी इस पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। दो वर्ष पूर्व आई भीषण बाढ़ में पानी के दबाव से यह मार्ग कट गया था, जिससे तेज बहाव में डूबने से एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई थी।

    बाढ़ के पानी की निकासी के लिए यहां दो पुल प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से एक का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

    उस्का बाजार का कुआंहाटा

    उस्का बाजार ब्लाक का कुआंहाटा गांव राप्ती और बूढ़ी राप्ती के दोआबा क्षेत्र में स्थित है। गांव के बीच से पहाड़ी नाला भी गुजरता है। बाढ़ के समय तीनों जलस्रोत उफान पर आ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह कट जाता है।

    आपात स्थिति में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए पीडब्लूडी ने पहाड़ी नाले पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

    शासन ने नए और मरम्मत योग्य पुल-पुलियाओं के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे। सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि इन पुलों के बनने से जनपद की बड़ी आबादी को स्थायी राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी।

    कमल किशोर, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड