यूपी के इस जिले में 12 नए पुल बन जने से 300 गांवों को राहत, शासन को भेजा 49 कार्यों का प्रस्ताव 

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जनपद में आवागमन की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने बड़ा कदम उठाया है। शासन के निर्देश पर जनपद भर में नए और पुराने पुल व पुलियाओं का स्थलीय सत्यापन कराया गया, जिसके बाद 49 कार्यों का समग्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है।

इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से करीब 300 गांवों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर बाढ़ और बरसात के मौसम में। पीडब्लूडी द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार, 12 नए पुल व पुलियाओं का निर्माण आवश्यक पाया गया है। इसके अलावा 20 पुराने पुल-पुलियाओं की मरम्मत व पुनर्निर्माण तथा 17 स्थानों पर क्षतिग्रस्त अप्रोच मार्गों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। विभाग ने सांसद और सभी विधायकों से उनके-अपने क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार प्रस्ताव भी मांगे थे।

जनप्रतिनिधियों के सुझावों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन के निर्देश पर पीडब्लूडी ने पुलों और पुलियाओं का चिन्हांकन उनकी उपयोगिता, यातायात दबाव और आपदा के समय होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया है।

ग्रामीण इलाकों में जिन 12 नए पुलों का प्रस्ताव भेजा गया है, उनके बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बाढ़ के समय संपर्क टूटने की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। इससे स्कूल, अस्पताल, बाजार और तहसील मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी।

ढेबरुआ डुमरियागंज मार्ग ढेबरुआ–डुमरियागंज मार्ग पर मुंहचोरवा घाटा के पास पकड़िहवा गांव स्थित है। हर वर्ष बूढ़ी राप्ती नदी की बाढ़ का पानी इस पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। दो वर्ष पूर्व आई भीषण बाढ़ में पानी के दबाव से यह मार्ग कट गया था, जिससे तेज बहाव में डूबने से एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई थी।

बाढ़ के पानी की निकासी के लिए यहां दो पुल प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से एक का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उस्का बाजार का कुआंहाटा उस्का बाजार ब्लाक का कुआंहाटा गांव राप्ती और बूढ़ी राप्ती के दोआबा क्षेत्र में स्थित है। गांव के बीच से पहाड़ी नाला भी गुजरता है। बाढ़ के समय तीनों जलस्रोत उफान पर आ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह कट जाता है।