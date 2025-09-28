UP के इस जिले की डिपो को मिली पांच नई बसें, त्याहरों से पहले यात्रियों की बल्ले-बल्ले

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सिद्धार्थनगर रोडवेज को पांच नई बसें उपलब्ध कराई हैं। इनमें तीन छोटी (42 सीटर) और दो बड़ी (52 सीटर) बसें शामिल हैं।

नई बसों के जुड़ने से अब जिले में रोडवेज की कुल बसों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पांच और बसें मिलने की संभावना है।

नई बसों के संचालन से खासतौर पर लोकल यात्रियों को राहत मिलेगी। छोटी बसों को स्थानीय रूट पर चलाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत बांसी तहसील के पेड़ारी, इटवा क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग और शोहरतगढ़ के कोटिया से बसों का संचालन प्रस्तावित है।