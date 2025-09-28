Language
    UP के इस जिले की डिपो को मिली पांच नई बसें, त्याहरों से पहले यात्रियों की बल्ले-बल्ले

    By VIJAY KUMAR SRIVASTAVA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:03 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर रोडवेज को यात्रियों की सुविधा के लिए पांच नई बसें मिली हैं जिनमें तीन छोटी और दो बड़ी बसें हैं। इससे रोडवेज की कुल बसों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। नई बसों के संचालन से स्थानीय और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर सीमावर्ती इलाके के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सिद्धार्थनगर रोडवेज को पांच नई बसें उपलब्ध कराई हैं। इनमें तीन छोटी (42 सीटर) और दो बड़ी (52 सीटर) बसें शामिल हैं।

    नई बसों के जुड़ने से अब जिले में रोडवेज की कुल बसों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पांच और बसें मिलने की संभावना है।

    नई बसों के संचालन से खासतौर पर लोकल यात्रियों को राहत मिलेगी। छोटी बसों को स्थानीय रूट पर चलाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत बांसी तहसील के पेड़ारी, इटवा क्षेत्र के सिसवा बुजुर्ग और शोहरतगढ़ के कोटिया से बसों का संचालन प्रस्तावित है।

    इनमें से कुछ रूट पर संचालन शुरू भी कर दिया गया है। बसों की संख्या बढ़ने से दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े शहरों की यात्रा भी सुगम होगी। वहीं, सीमावर्ती इलाके में संचालन होने से भारतीय यात्रियों के साथ-साथ नेपाली यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    एआरएम रोडवेज वीके गंगवार ने बताया कि निगम से 10 छोटी बसों की मांग की गई थी। इनमें से फिलहाल पांच बसें मिल चुकी हैं और शेष भी शीघ्र मिलने की उम्मीद है। नई बसों के आने से जिले में सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा।