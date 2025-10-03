Language
    यूपी के इस जिले में दो लाख से अधिक किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, सम्मान निधि से होंगे वंचित

    By VIJAY KUMAR SRIVASTAVA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में 404358 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कराया है जिनमें से केवल 200335 ने फार्मर रजिस्ट्री पूरी की है। केंद्र सरकार ने सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है अन्यथा किस्त रोकी जा सकती है। किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अक्टूबर में 21वीं किस्त आने की संभावना है।

    किसान सम्मान निधि के लिए अब तक केवल 200335 किसानों ने ही कराई फार्मर रजिस्ट्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से ऐसे किसान वंचित हो सकते हैं जिन्होंने अब तक फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं कराई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 404358 किसानों ने सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कराया है, किंतु इनमें से केवल 200335 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री पूरी की है।

    शेष 204023 किसान अब तक इस प्रक्रिया से वंचित हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सम्मान निधि का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। यदि समय रहते यह कार्य नहीं किया गया तो संबंधित किसानों की आगामी किस्त रोक दी जाएगी।

    सहज जनसेवा केंद्र से सुविधा

    फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सहज जनसेवा केंद्र पर आधार कार्ड के साथ पहुँचना होगा। बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके पश्चात किसान को पहचान पत्र उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर वे सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

    तहसीलवार स्थिति

    बांसी में 101219, डुमरियागंज में 69222, इटवा में 72240, नौगढ़ में 95327 तथा शोहरतगढ़ में 66350 किसानों ने पंजीकरण कराया है।

    अक्टूबर में आने वाली किस्त

    कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अक्टूबर माह में आने की संभावना है। भारत सरकार की गाइडलाइन में यह स्पष्ट है कि जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई, उनकी किस्त रोक दी जाएगी।

    किसान समय रहते रजिस्ट्री करा लें, ताकि किसी को भी योजना से वंचित न होना पड़े।

    -राजेश कुमार, उपनिदेशक कृषि