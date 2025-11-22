सिद्धार्थनगर हाजरा हत्याकांड में नए सबूत आए सामने, पति का बयान जांच के घेरे में

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। हाजरा की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। चिड़िया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में नहर किनारे बनी झोपड़ी में हाजरा का रक्तरंजित शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मुकदमा मानकर जांच तेज कर दी है। सिर पर गहरी चोट और झोपड़ी की स्थिति ने शुरुआती क्षण से ही पुलिस को साफ संकेत दे दिया था कि हाजरा की मौत किसी दुर्घटना या अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला है।

सबसे बड़ा संदेह हाजरा के पति कमरुद्दीन के बयान पर खड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह मौके पर मौजूद था और रोते हुए यह कह रहा था कि वह गेहूं पिसवाने गया था। लौटकर आया तो पत्नी रक्तरंजित पड़ी थी। पुलिस अब यह जांच रही है कि वह कितनी देर बाहर रहा, किससे मिला और उसके बयान में कितना सच है।

जांच को नया मोड़ तब मिला जब पुलिस ने रात में तलाशी के दौरान झोपड़ी के छप्पर से धोया हुआ पैंट और शर्ट बरामद किया। माना जा रहा है कि ये पुरुष के कपड़े हैं और इन्हें घटना के बाद जल्दबाजी में धोकर छिपाया गया होगा। पुलिस ने कपड़ों को परीक्षण के लिए सुरक्षित कर लिया है और इन्हें जांच का अहम आधार माना जा रहा है।

कमरुद्दीन का पारिवारिक इतिहास भी कई सवाल खड़ा करता है। उसकी पहली पत्नी वर्ष 2015 में बेटी को लेकर अलग हो गई थी। उसी वर्ष हाजरा से विवाह हुआ। दोनों की कोई संतान नहीं थी और पिछले पांच वर्षों से दोनों नहर किनारे बनी झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस इस पृष्ठभूमि को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।