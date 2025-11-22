सिद्धार्थनगर हाजरा हत्याकांड में नए सबूत आए सामने, पति का बयान जांच के घेरे में

Language
    सिद्धार्थनगर में हाजरा हत्याकांड की जांच में नया मोड़ आया है। पुलिस को नए सबूत मिले हैं और अब हाजरा के पति का बयान संदेह के घेरे में है। पति के बयान में विरोधाभास पाए जाने के बाद पुलिस उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। हाजरा की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। चिड़िया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में नहर किनारे बनी झोपड़ी में हाजरा का रक्तरंजित शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मुकदमा मानकर जांच तेज कर दी है। सिर पर गहरी चोट और झोपड़ी की स्थिति ने शुरुआती क्षण से ही पुलिस को साफ संकेत दे दिया था कि हाजरा की मौत किसी दुर्घटना या अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला है।

    सबसे बड़ा संदेह हाजरा के पति कमरुद्दीन के बयान पर खड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह मौके पर मौजूद था और रोते हुए यह कह रहा था कि वह गेहूं पिसवाने गया था। लौटकर आया तो पत्नी रक्तरंजित पड़ी थी। पुलिस अब यह जांच रही है कि वह कितनी देर बाहर रहा, किससे मिला और उसके बयान में कितना सच है।

    जांच को नया मोड़ तब मिला जब पुलिस ने रात में तलाशी के दौरान झोपड़ी के छप्पर से धोया हुआ पैंट और शर्ट बरामद किया। माना जा रहा है कि ये पुरुष के कपड़े हैं और इन्हें घटना के बाद जल्दबाजी में धोकर छिपाया गया होगा। पुलिस ने कपड़ों को परीक्षण के लिए सुरक्षित कर लिया है और इन्हें जांच का अहम आधार माना जा रहा है।

    कमरुद्दीन का पारिवारिक इतिहास भी कई सवाल खड़ा करता है। उसकी पहली पत्नी वर्ष 2015 में बेटी को लेकर अलग हो गई थी। उसी वर्ष हाजरा से विवाह हुआ। दोनों की कोई संतान नहीं थी और पिछले पांच वर्षों से दोनों नहर किनारे बनी झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस इस पृष्ठभूमि को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।

    घटनास्थल बेहद सुनसान स्थान पर है, जहां रात में किसी अनजान व्यक्ति का पहुंचना सरल नहीं। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि हाजरा पर हमला किसी बाहरी ने किया या यह घर के भीतर से जुड़ा मामला है। झोपड़ी में संघर्ष के स्पष्ट निशान न मिलना भी कई प्रश्न खड़े कर रहा है।

    सीओ शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी ने बताया कि पति की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृत्यु के कारण और चोटों की प्रकृति जानने के लिए परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार है।

    पुलिस मोबाइल स्थान, बरामद कपड़ों की जांच, घटनास्थल की परीक्षण पड़ताल और ग्रामीणों के बयान सहित सभी पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, जिससे हाजरा की हत्या की पूरी सच्चाई उजागर हो सकेगी।