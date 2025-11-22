देवरिया में महिला ने युवक को दिए रुपये मांगे तो वायरल कर दिया अश्लील वीडियो, विश्वास में लेकर दिया झांसा

जागरण संवाददाता, देवरिया। महिला ने पड़ोस के युवक को चार से पांच लाख रुपये धीरे-धीरे कर्ज दिए। महिला ने अपने दिए हुए रुपये मांगे तो टाल मटोल का रवैया अपनाने लगा। महिला के दबाव बनाने पर युवक ने उसके साथ बनाई अश्लील वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पीड़ित महिला ने महुआडीह पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि उसके पति विदेश रहते हैं। ऐसे में आवश्यक कार्य पड़ने पर किसी काम के लिए मैं पड़ोस के ही एक युवक को बुलाती थी। पहले से उसका घर में आना जाना था। इस दौरान उसने मुझे आवश्यक कार्य के नाम पर धीरे-धीरे चार से पांच लाख रुपये ले लिए। मेरे पति मुझसे रुपये मांगने के लिए कहे, मैंने मांगा तो वह आना कानी करने लगा।

कहा कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तभी रुपये दूंगा। मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तो उसने मेरा वीडियो बना लिया। इस दौरान मैं उसके बहकावे में आ गई और उसे अपने गहने भी दे दिए। मौका पाकर वह विदेश चला गया और रुपये और गहने मांगने पर उसने पांच माह बाद मेरा अश्लील वीडियो प्रसारित कर दिया है।