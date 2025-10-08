Siddharthnagar News: जालसाजी, बलवा जैसे दर्जन भर मुकदमों में शामिल आरोपी का गुंडा एक्ट में चालान

सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। बलवा मारपीट और जालसाजी जैसे अपराधों में शामिल हरीओम को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश पुलिस और अभियोजन की रिपोर्टों के आधार पर पारित किया जिसमें हरीओम को क्षेत्र में अशांति फैलाने का दोषी पाया गया।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए बलवा, मारपीट, जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों के दर्जन भर मुकदमों में शामिल एक आरोपित के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।

जिला प्रशासन ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए ग्राम गोल्हौरा निवासी हरीओम पुत्र बंसी प्रसाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चालान किया है। हरीओम के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बलवा, बलवा, जालसाजी, हत्या का प्रयास, एससीएससी एक्ट सहित दर्जन भर मुकदमे शामिल हैं।