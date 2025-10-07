सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में घुसी, चालक की मौत
सिद्धार्थनगर में ककरही बंधे के पास देर रात एक तेज़ रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें मनीष पांडेय नामक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष बांसी से घर लौट रहे थे जब उनकी कार अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। ककरही बंधे के पास सोमवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी। इससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई।
मृतक की पहचान 28 वर्षीय मनीष पांडेय पुत्र विरेंद्र पांडेय निवासी महुलानी थाना जोगिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष बांसी से अपने घर लौट रहे थे कि अचानक वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया।
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे से क्षेत्र में शोक व्याप्त है।
