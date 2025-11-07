Language
    सिद्धार्थनगर में विद्युतीकरण होने से 408 गांवों से हटेगी बांस-बल्ली, सर्वे का काम हुआ पूरा

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर जिले में 408 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है, जिससे बांस-बल्ली के सहारे चल रहे बिजली के तारों को हटाया जा सकेगा। विद्युत विभाग ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है, जिसके अनुसार गांवों में नए खंभे लगाए जाएंगे और तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

    विद्युतीकरण होने से 408 गांवों से हटेगी बांस-बल्ली।

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। विद्युत विभाग अब छूटे हुए मजरों को भी अंधेरों से मुक्त करने जा रहा है। जिसके लिए विद्युत वितरण खंड डुमरियागंज अधीन संचालित उपकेंद्रों के ऐसे मजरों का सर्वे पूरा हो गया है। जहां विद्युत पोल नही लगे हैं।

    साथ ही ऐसे गांवों तथा नगर पंचायत जहां लोग बांस बल्ली के सहारे आज भी कनेक्शन लिए हैं, को बदलकर एबीसी केबल व पोल लगाया जाएगा। जिसके लिए विभाग ने विस्तृत कार्य योजना बना कर विभाग को भेजा है।

    उक्त वितरण खंड के अधीन कुल 11 विद्युत उपकेंद्र संचालित हैं। सौभाग्य योजना के तहत विभाग लगभग सभी ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण कर चुका है। बावजूद इसके आज भी कुछ मजरे छूटे हैं। जहां एशियन विकास बैंक के सहयोग से अब डीपीआर बनाकर विद्युतीकरण होना है। जिसमें उपकेंद्र बेलवा के 13, खुनियांव 1, खानतारा 3 मजरे शामिल हैं।

    इसी प्रकार विभाग ऐसे 408 गावों का भी सर्वे करा चुका हैं, जहां के उपभोक्ता को आज भी बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं। जिसमें उपकेंद्र रीवां 65, तरहर 44, तिलगड़िया 67, खुनियांव 1, कठौतिया 9, इटवा तहसील 22, इटवा ग्रामीण 8, डुमरियागंज तहसील 25, डुमरियागंज ग्रामीण 105, बेलवा के 40 गांव चिंहित किए गए हैं, जहां स्वयं की व्यवस्था से उपभोक्ता बांस बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति ले रहे है।

    अधिशाषी अभियंता संतोष त्रिपाठी ने कहा विद्युत विहीन मजरों समेत नई लाइन बनाने व बांस बल्ली हटाने के सर्वे के उपरांत कार्य योजना बनाकर भेजी जा चुकी है। स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा।