    सिद्धार्थनगर DM को अचानक क्यों आया गुस्सा? एसडीएम समेत 9 अधिकारियों का वेतन काटने के दिए निर्देश

    By Jitendra N Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर के खखरा गांव में ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने अनुपस्थित नौ अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोटन में आयोजन ग्राम चौपाल को संबोधित करते जिलाधिकारी शिवशरणप्पा .जागरण


    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सुशासन सप्ताह–प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकास खंड लोटन की ग्राम पंचायत खखरा में आयोजित ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई की।

    चौपाल में गैरहाजिर उपजिलाधिकारी नौगढ़, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एआर कोआपरेटिव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करते हुए एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यक्रमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में आयोजित चौपाल में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं की स्थिति जानी। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ मामलों में प्रक्रियागत दिक्कतें बनी हुई हैं।

    इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज संभव है।

    किसानों से बातचीत में फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षति पूर्ति भुगतान और किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। मनरेगा को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि इसे और बेहतर ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक लागत बढ़ने से तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

    पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन यदि किसी पात्र को नहीं मिल रही है तो तुरंत जानकारी दी जाए। ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और यहीं समाधान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया।

    बिजली, नहर के पानी, फसल और राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं पर भी आवेदन लिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। वरासत के मामलों को समयबद्ध निस्तारित करने, जन्म, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय में जारी करने तथा आपदा राहत और कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। किसानों से धान क्रय केंद्र पर ही फसल बेचने और फार्मर पंजीकरण कराने की अपील की गई।

    चौपाल के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी विधिवत संपन्न कराया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीडी नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, डीसी मनरेगा संदीप सिंह, डीडीओ सतीश सिंह, डीसी एनआरएलएम देवनंदन दूबे, जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा, खंड विकास अधिकारी लोटन सर्वेश मोहन सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।