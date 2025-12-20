Language
    Siddharthnagar Weather Update: सीजन की सबसे तीखी ठंड, बर्फीली हवाओं ने दिन भर कंपकंपाए लोग

    By Vivek Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में इस सीजन की सबसे तीखी ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं ने पूरे दिन लोगों को कंपकंपा दिया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। तापमान में ग ...और पढ़ें

    सुबह के समय भीषण कोहरे में स्कूल जाते बच्चे। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। शुक्रवार इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन बनकर सामने आया। सुबह से ही हवा में ऐसा तीखापन था कि घरों से निकलते ही शरीर सिहर उठा। दिन का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री और न्यूनतम 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट भले मामूली रही हो, लेकिन बर्फीली हवाओं ने दिन भर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया।

    गुरुवार की तुलना में ठंड का असर कहीं अधिक महसूस किया गया। राज्य मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी अतुल सिंह ने बताया कि शुक्रवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अगले दो दिनों तक स्थिति इसी प्रकार रहेगी।

    सुबह-सुबह जब लोग दफ्तर जाने के लिए निकले तो चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी तो पहुंचे, लेकिन उपस्थिति कम रही। कुर्सियों पर बैठे कर्मचारी शाल और गर्म कपड़ों में सिमटे रहे। चाय की दुकानों पर भीड़ जरूर दिखी, जहां लोग गर्म चाय के सहारे ठंड से राहत तलाशते नजर आए। बाजारों की रौनक भी ठंड में सिमट गई।

    आम दिनों में जहां चहल-पहल रहती है, वहां केवल जरूरी खरीदारी करने वाले लोग ही दिखाई दिए। दुकानदार अलाव के पास बैठे हाथ सेंकते दिखे। कई दुकानों के शटर आधे गिरे रहे। सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले भी ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठे रहे। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। इक्का-दुक्का यात्री ही प्लेटफार्म पर दिखे।

    नगर पालिका की ओर से कुछ स्थानों पर अलाव जलाए गए, लेकिन ठंड की तीव्रता के सामने यह नाकाफी साबित हुए। रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरे की व्यवस्था है, पर रात आठ बजे तक वहां सिर्फ दो लोग ही पहुंचे। सिद्धार्थ चौराहा, नगर पालिका कार्यालय, बांसी मोड़ और मेडिकल कालेज के पास जलते अलाव लोगों को कुछ देर की राहत देते दिखे।

    स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित नजर आए। मोटे कपड़ों में लिपटे बच्चे भी कक्षा में ठंड से कांपते रहे। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इसी क्रम में मिठवल क्षेत्र में सहयोग समिति ने कक्षा एक से आठ तक अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है।

    समिति का कहना है कि गलन और कोहरे में छोटे बच्चों का स्कूल जाना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिन भी सुबह-शाम कोहरा और दिन भर ठंडी हवा चलने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में एक करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश, पांच आरोपित गिरफ्तार



    चिकित्सक की सलाह : ठंड में ऐसे रखें सेहत का ध्यान
    माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज के चिकित्सक डा.जितेन्द्र प्रताप सिंह अनुसार इस तरह की ठंड में सबसे जरूरी है शरीर को पूरी तरह ढककर रखना। सुबह और शाम बिना सिर, कान और गला ढके बाहर न निकलें। बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। खान-पान में गर्म और ताजा भोजन शामिल करें।

    दाल, सूप, सब्जी, गुड़, तिल और सूखे मेवे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठंडा भोजन और बासी चीजों से परहेज करें। पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं। लंबे समय तक खुले में न बैठें। अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो लापरवाही न करें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें।