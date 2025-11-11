Language
    सिद्धार्थनगर में घूस लेने का वीडियो वायरल, दो सिपाही निलंबित; बैठाई जांच

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    सिद्धार्थनगर में रिश्वत लेते दो सिपाहियों का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र के महदेवा गांव का है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा विवाद में वसूली की जा रही थी।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। घूसखोरी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में दो सिपाही लोगों से वसूली की बात करते नजर आ रहे हैं। मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दे दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र के महदेवा गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव में आर्केस्ट्रा के दौरान विवाद के एक मामले में नौ लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर पड़ी थी। इस प्रकरण में दो सिपाही आरोपितों से पांच-पांच हजार रुपये की मांग कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    वीडियो में स्पष्ट रूप से लेन-देन की गतिविधि पर चर्चा हो रही है।वीडियो सामने आते ही विभागीय स्तर पर अधिकारी सक्रिय हो गए। एसपी ने वीडियो की सत्यता की जांच के लिए सीओ शोहरतगढ़ को जांच सौंपी है। फिलहाल दोनों सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि थाने में खुलेआम वसूली की शिकायतें पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहली बार इसका वीडियो सामने आने से पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में कौन-कौन जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और क्या उच्च स्तर पर भी कार्रवाई होती है।

    इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डा.अभिषेक महाजन ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस अलावा आगे की जांच करायी जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।