Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा

    By Mehndi Rizvi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में स्नान कर रही एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मौसी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी, अहमद रजा, लड़की को छत से सीढ़ी के सहारे नीचे उतारकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसे करहिया पुल के पास से गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। स्नान कर रही नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने वाला आरोपित रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक दिन पहले हुई घटना में पुलिस ने पीड़िता की मौसी की तहरीर पर शनिवार की रात मुकदमा दर्ज किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटवा थानांतर्गत एक गांव में नाबालिग घर के आंगन में स्नान कर रही थी, तभी आरोपित छत से सीढ़ी के सहारे नीचे उतरा और किशोरी को उठाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा।

    पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मौसी आ गई। इसके बाद आरोपित भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए निरीक्षक बृजभान यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक गोपाल, मुख्य आरक्षी उपेंद्र निषाद व आरक्षी प्रवीन कुमार की टीम गठित की थी।

    पुलिस टीम आरोपित जांच-पड़ताल और आरोपित की तलाश में लगी थी। रविवार की सुबह में पुलिस ने करहिया पुल के पास से आरोपित अहमद रजा पुत्र अजीजुरर्हमान उर्फ धम्मल को गिरफ्तार किया गया।
    प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्यवाही के बाद उसे न्यायालय के लिए रवाना किया गया है।