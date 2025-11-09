सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। स्नान कर रही नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने वाला आरोपित रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक दिन पहले हुई घटना में पुलिस ने पीड़िता की मौसी की तहरीर पर शनिवार की रात मुकदमा दर्ज किया था।

इटवा थानांतर्गत एक गांव में नाबालिग घर के आंगन में स्नान कर रही थी, तभी आरोपित छत से सीढ़ी के सहारे नीचे उतरा और किशोरी को उठाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मौसी आ गई। इसके बाद आरोपित भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए निरीक्षक बृजभान यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक गोपाल, मुख्य आरक्षी उपेंद्र निषाद व आरक्षी प्रवीन कुमार की टीम गठित की थी।